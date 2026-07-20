Caso Loan: investigan a un niño que fue visto en la TV paraguaya y se parece físicamente al menor desaparecido

Un video registrado durante una cobertura en vivo desde la Expo 2026, en Paraguay, volvió a poner bajo el ojo público la búsqueda de Loan Danilo Peña , el niño desaparecido en Corrientes en junio de 2024. La imagen de un menor con camiseta argentina generó repercusión en redes sociales por su parecido físico con el chico argentino y derivó en una intervención de la Policía paraguaya.

La transmisión fue realizada en la Asociación Rural del Paraguay , en Mariano Roque Alonso. Después de que el fragmento comenzara a circular en Facebook, X, TikTok e Instagram, el Departamento de Búsqueda y Localización de Personas de la Policía de Paraguay se presentó este domingo en el predio ferial para iniciar las verificaciones correspondientes.

Fuentes oficiales indicaron que los investigadores consideraron necesario analizar la situación para despejar dudas y establecer si existía algún elemento que justificara profundizar la pesquisa. El objetivo inicial fue corroborar la identidad del niño que apareció en la transmisión y ubicar a su familia.

“Todavía no estamos 100% seguros de que sea o no una falsa alarma. Queremos hacer bien los análisis de todo tipo y llegar a identificar también a la familia de este niño, quien de momento solo sabemos su nombre”, explicó Ramón Vera, oficial del Departamento de Búsqueda y Localización de Personas Desaparecidas de la Policía de Paraguay.

La aparición del menor llamó la atención por algunos rasgos físicos que usuarios asociaron con Loan. Sin embargo, las autoridades aclararon que una semejanza visual no constituye una prueba y que cualquier hipótesis debe sostenerse con elementos concretos.

Durante las primeras verificaciones, la Policía no encontró señales que permitieran sospechar que el niño estuviera retenido contra su voluntad o en una situación de riesgo. De acuerdo con la información recabada hasta el momento, habría asistido al evento acompañado por familiares o personas cercanas. Esa circunstancia, según las autoridades, reduce la posibilidad de que se trate de un caso de secuestro o privación ilegítima de la libertad. También señalaron que el comportamiento reservado del menor frente a las cámaras no alcanza para inferir una situación irregular.

Loan Peña desapareció el 13 de junio del 2024. Archivo MDZ

Vera explicó que todavía resta revisar un dato señalado en la alerta amarilla de Loan. “En la alerta amarilla que pesa sobre Loan, dice que tiene una cicatriz en el remolino de la cabeza. Todas esas cosas aún nos quedan por verificar”, precisó en diálogo con los medios locales. El oficial también indicó que aún no cuentan con otros materiales visuales que permitan determinar hacia dónde se dirigió el niño después de la entrevista televisiva. En ese momento, la consulta de la TV paraguaya estuvo vinculada con los partidos de la Selección Argentina, ya que el menor llevaba puesta la camiseta suplente azul.

Cómo sigue la investigación por el parecido físico

Como parte de las diligencias, los investigadores comenzaron a recopilar imágenes de cámaras de circuito cerrado instaladas en distintos sectores de la Expo 2026. El propósito es reconstruir el recorrido del niño dentro y fuera del predio, identificar con quiénes estuvo y corroborar los datos obtenidos en las primeras entrevistas.

Las grabaciones permitirán establecer horarios de ingreso y salida, además de los movimientos realizados durante su permanencia en la exposición. Ese procedimiento forma parte de los protocolos habituales de identificación cuando aparece información que podría vincularse con una persona desaparecida.

La desaparición de Loan Peña

Loan fue visto por última vez el 13 de junio de 2024 en la localidad correntina de 9 de Julio, durante una reunión familiar en la casa de su abuela. Desde entonces, la causa avanzó sobre distintas hipótesis, incluida la posibilidad de una red de trata de personas, aunque aún no se determinó qué ocurrió con el menor.