Murió decapitado tras la final del Mundial 2026: usaron pirotecnia en un mortero y la explosión fue fatal

El hecho ocurrió en el barrio Z1, luego de la final del Mundial 2026. Otros tres familiares, entre ellos un adolescente de 13 años, resultaron heridos.

Un joven de 24 años murió y otras tres personas resultaron heridas por la explosión de un artefacto de pirotecnia profesional que había sido colocado dentro de un mortero casero. El episodio ocurrió el domingo por la noche en la zona oeste de Neuquén, después de la final del Mundial 2026, en la que Argentina perdió ante España.

El hecho se produjo en un sector descampado del barrio Z1, en el área de bardas de la capital neuquina, cerca de las bombas de agua de la empresa EPAS.

De acuerdo con la información policial, cuatro jóvenes intentaron encender un elemento pirotécnico de gran potencia. Para hacerlo, lo introdujeron en un mortero que, según las primeras averiguaciones, era de fabricación artesanal. La detonación les provocó heridas de distinta consideración y, cuando llegaron los efectivos, encontraron a las cuatro víctimas tendidas en el suelo.

El hombre de 24 años murió tras la explosión del mortero casero. El joven de 24 años sufrió lesiones gravísimas y murió en el lugar. Las otras tres personas fueron asistidas y trasladadas inicialmente al hospital Heller.

Utilizaron pirotecnia profesional dentro de un mortero casero Las primeras pericias determinaron que el elemento manipulado no era un producto pirotécnico convencional ni de venta libre. El jefe del Departamento de Seguridad Personal, comisario inspector Juan Carlos Barroso, explicó que se trataba de un material de uso restringido que solo debe ser activado por personal capacitado.