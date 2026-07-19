Incidentes en el Obelisco tras la final del Mundial 2026: tensión, piedras y botellas contra la Policía

Miles de hinchas se concentraron este domingo por la noche en las inmediaciones del Obelisco para respaldar a la Selección argentina tras caer 1-0 ante España en la final de la Copa del Mundo 2026.

Lo que comenzó como una multitudinaria convocatoria de agradecimiento hacia el equipo dirigido por Lionel Scaloni derivó en un escenario de extrema tensión en el corazón de la Ciudad de Buenos Aires. Tras la ceremonia de premiación en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, miles de simpatizantes con banderas, bombos y camisetas albicelestes colmaron el microcentro porteño para dar su muestra de afecto al plantel subcampeón del mundo.

Piedras, botellas y choques con el operativo policial Con el correr de la noche, pasadas las 23:30 de este domingo, el clima festivo y de reconocimiento se quebró abruptamente. Un grupo de manifestantes comenzó a agredir de manera directa a los efectivos de las fuerzas de seguridad encargados de custodiar la zona céntrica.

Hasta el momento, las autoridades porteñas y el Ministerio de Seguridad han confirmado que el operativo dejó al menos 12 personas aprehendidas por los destrozos.