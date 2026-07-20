El astrólogo que acertó gran parte del camino de Argentina explicó por qué falló su pronóstico para la final

Durante buena parte del Mundial 2026 , Juan Cruz Sirius se convirtió en una referencia para miles de hinchas que seguían sus pronósticos sobre la Selección argentina. El astrólogo con enfoque en "la rigurosidad" acertó gran parte del recorrido del equipo de Lionel Scaloni, anticipó que llegaría a las instancias decisivas e incluso había advertido que no sería una eliminación temprana.

Sin embargo, tras la derrota frente a España en la final, salió a explicar por qué su predicción no se cumplió. A través de un mensaje publicado en su cuenta de X, el especialista reconoció que interpretó de manera equivocada una "leve ventaja" que había observado para Argentina y pidió disculpas por el error, aunque recordó que nunca presentó el desenlace de la final como una certeza.

Juan Cruz Sirius se dedica a la astrología desde hace más de una década y sostiene que su trabajo se basa en una metodología de análisis que combina diferentes cartas natales y configuraciones astrales. En su propio sitio web asegura que desde 2014 realizó más de 150 proyecciones vinculadas al deporte, la política, figuras públicas y acontecimientos internacionales.

En el caso del Mundial 2026, antes incluso del debut de la Selección había anticipado que Argentina "no haría un mal torneo" y que tendría posibilidades concretas de llegar a las instancias decisivas.

Con el correr del campeonato, varios de sus pronósticos fueron coincidiendo con lo ocurrido en la cancha. Sirius anticipó los resultados frente a Argelia, Jordania, Cabo Verde, Egipto y Suiza. También había proyectado con anticipación la eliminación de Brasil del Mundial, una predicción que, según explicó, había realizado en agosto de 2025.

Además, antes del inicio del certamen publicó un análisis en el que sostenía que la Selección estaría entre los semifinalistas y con posibilidades de pelear por el título.

"Mi pronóstico es que haremos una muy buena competencia peleando por la corona: Argentina estará entre los semifinalistas, con buenas posibilidades de estar entre los tres primeros", había escrito.

Al mismo tiempo, aclaraba que existían aspectos de tensión que no le permitían ser completamente concluyente respecto del desenlace del campeonato.

La metodología detrás de sus análisis

Sirius explicó que sus proyecciones no se elaboran a partir de una única carta astral, sino de la interpretación conjunta de distintos esquemas. Según detalló, para analizar el recorrido de la Selección utilizó la carta del debut mundialista de Argentina en 1930, la de la AFA, la correspondiente al ciclo de Lionel Scaloni y la carta natal de Lionel Messi.

También remarcó que sus publicaciones no constituyen "evidencia", sino el resultado de un proceso de interpretación de múltiples variables astrológicas.

Ese enfoque fue el que, según sus seguidores, le permitió acumular una importante cantidad de aciertos durante el torneo y renovar el interés por sus análisis antes de cada presentación de la Albiceleste.

El descargo tras la derrota ante España

En el análisis previo a la final frente a España, Juan Cruz Sirius había señalado que observaba una leve ventaja para Argentina, aunque también advertía que se trataba de un partido muy equilibrado y que existían elementos fundamentales del rival que todavía no había podido completar.

Después de la derrota de la Selección, publicó un mensaje en X para explicar qué había ocurrido con su pronóstico. "Los que leyeron completo mi análisis previo sobre la final sabían que me faltaban configuraciones celestes fundamentales de España, y que con lo que tenía señalé una leve luz a favor de Argentina que erróneamente interpreté que alcanzaría para obtener el título. Pido disculpas por ese error en la interpretación".

En el mismo descargo también recordó que nunca había presentado a la Selección como una ganadora segura. "Nunca fui categórico ni exitista porque sabía que las cosas estaban parejas y se definiría por detalles, tal como indiqué en ese artículo".

Con ese mensaje, el astrólogo cerró un Mundial en el que logró acertar buena parte del recorrido de Argentina y en el que sus análisis volvieron a ganar repercusión entre los hinchas, aunque el desenlace de la final frente a España terminó marcando el principal error de una serie de pronósticos que había generado expectativa a lo largo de toda la Copa del Mundo.