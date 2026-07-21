Atención: estos son los 10 departamentos de Mendoza en los que habrá cortes de luz este martes
Según el cronograma de Edemsa, son varias las zonas de Mendoza en las que el servicio eléctrico se verá afectado durante la jornada.
Edemsa dio a conocer cuáles son las zonas de Mendoza en las que habrá cortes de luz este martes 21 de julio. Esto debido a las tareas de mantenimiento preventivo que la empresa de electricidad realiza de manera periódica y mediante cronograma previamente establecido.
Según el mismo, son diez los departamentos de la provincia en los que el servicio eléctrico se verá afectado a lo largo de la jornada: Ciudad, Guaymallén, Lavalle, Luján de Cuyo, Maipú, Tunuyán, Tupungato, San Carlos, San Rafael y Malargüe.
Cortes de luz programados para este martes 21/7
Ciudad
- En calle San Martín, entre José Vicente Zapata y Pedro Molina y zonas aledañas. De 13.00 a 17.00 h.
Guaymallén
- Entre calles Lamadrid, Zapiola, Cipolletti y Alem; Dorrego. De 9.30 a 13.30 h.
- En calle Cochabamba, entre Talcahuano y carril Urquiza. En Barrio Solares de Guariento y zonas aledañas; Villa Nueva. De 10.00 a 14.00 h.
Lavalle
- En calle Belgrano, hacia el oeste de Lamadrid; Costa de Araujo. De 9.00 a 11.30 h.
Luján
- En la intersección de Ruta Provincial N°15 y Lencinas; Agrelo. De 9.00 a 13.00 h.
- Entre calles Carrodilla, Manuel Sáez, Los Molles, El Litoral y Rodríguez y zonas aledañas; Carrodilla. De 8.30 a 12.30 h.
- En Ruta Provincial N°82, hacia el oeste de cerro Bernina. Entre calles Cerro Aconcagua, Cerro Matterhorn, Cerro Tupungato y Cerro Jungfrau; Blanco Encalada. De 8.45 a 12.45 h.
Maipú
- En calle Serpa, hacia el sur de calle Nueva. Y zonas aledañas; Pedregal. De 9.15 a 13.15 h.
Tunuyán
- En calle Bombal Sur, entre Olazabal y La Argentina. Afecta barrio C.E.C y AMTE y áreas adyacentes; El Totoral. De 9.30 a 13.30 h.
- Entre calles Bombal Sur, La Consulta, Pellegrini y Derqui. TUNUYAN.-. De 9.30 a 13.30 h.
- En calle Boulogne Sur Mer, hacia el norte de Carlos Pellegrini. Afecta barrio Asociación Mutual Frutas y Hortalizas y zonas aledañas. De 10.00 a 13.45 h.
Tupungato
- En calle Pública, entre Gobernador Felipe Llaver y Calle 8. Afecta Barrio Integración; Cordón del Plata. De 9.00 a 13.00 h.
- En calle Luis Danti, entre Corredor Productivo (o Ruta Provincial N°94), y calle Gerónimo Ortega; El Algarrobo. De 9.45 a 13.45 h.
San Carlos
- En calle Coronel, hacia el oeste de Ruta Nacional N°40 y áreas adyacentes; El Cepillo. De 14.30 a 18.30 h.
San Rafael
- Entre calles Lara, Forte, Vera Arenas y El Clavel; La Llave. De 9.30 a 13.30 h.
- En calle Alberdi, entre La Intendencia y Ruta Provincial N°165 y áreas adyacentes; Los dos Álamos. De 8.45 a 12.45 h.
- Entre calles Vélez Sarsfield, El Pedregal, Limay y Velazquez; El Molino. De 16.30 a 18.00 h.
Malargüe
- En Ruta Nacional N°40, entre Ruta Provincial N°222 y poblado El Sosneado. De 9.00 a 13.00 h.