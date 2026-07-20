Emergencia económica: el plan de un opositor para contener la crisis en Mendoza

Los legisladores de la casi extinguida alianza política La Unión Mendocina (LUM), Jorge Difonso y Rolando Scanio, presentaron un proyecto de ley para que se declare la Emergencia económica y social en Mendoza a raíz de la crisis que transitan sectores importantes a nivel regional, como la industria en general, la agricultura y el comercio, con un impacto fuerte en las pymes.

Ante esto, los legisladores sancarlinos presentaron en el artículo 3 del proyecto un plan de medidas paliativas que van desde suspensión de tarifas provinciales de servicios, como así también beneficios, descuentos, exenciones e incluso líneas de créditos a tasas bajas a sectores productivos.

Además, se pide "exceptuar por esta temporada el pago correspondiente al canon de agua al Departamento General de Irrigación" así como también solicitaron "la suspensión de juicios y demás gastos judiciales, embargos etc".

Por otro lado, el artículo 2 establece que la autoridad de aplicación para reglamentar y controlar los alcances de la ley, será el Ministerio de Producción.

En los fundamentos del proyecto de ley presentado, del cual no se espera que haya algún tipo de tratamiento concreto en la Legislatura ante la negativa del oficialismo, Difonso y Scanio sostienen que las principales actividades agrícolas de Mendoza "atraviesan un momento de fuerte tensión financiera", que combina demora en los pagos a los productores, caída de la rentabilidad, dificultades para acceder al crédito y baja en la venta de insumos.

Este escenario marcado "ya no preocupa únicamente a productores y bodegas, sino también a las empresas proveedoras de fertilizantes, agroquímicos e insumos agrícolas, que observan una fuerte retracción de las ventas y mayores riesgos financieros", plantearon, y compararon que en otras temporadas, "los productores ya habían cobrado gran parte de la cosecha antes de mitad de año, mientras que en la actualidad muchos todavía no terminaron de definir el precio de la uva o directamente siguen esperando los pagos".

Sobre la crisis, mencionaron una situación "crítica" del mercado de la uva y del ajo, con bajos precios "obtenidos durante la última campaña que dejaron a numerosos productores y empacadores sin capacidad económica para sostener las inversiones necesarias durante el ciclo del cultivo".

Jorge Difonso. Alf Ponce Mercado / MDZ

"La vitivinicultura también enfrenta un escenario complejo, y aunque no existen cifras oficiales definitivas, distintas estimaciones privadas mencionan entre 20.000 y 30.000 hectáreas fuera de producción. La crisis también golpea a las empresas proveedoras, ya que las ventas de fertilizantes y agroquímicos llegaron a caer entre un 30% y un 40% en algunos meses del año", añadieron.

Los legisladores agregaron que esta situación "ha producido también un fuerte retraso crediticio en las entidades financieras, las que endurecieron las condiciones para otorgar créditos" y ante el deterioro financiero de muchas empresas, "tanto bancos como proveedores son cada vez más selectivos al momento de ofrecer financiamiento para las campañas agrícolas".

"Será indispensable recuperar la rentabilidad de los productores, normalizar la cadena de pagos y restablecer el acceso al crédito. De lo contrario, la falta de inversión durante esta campaña podría reflejarse en menores rindes, pérdida de calidad y una nueva caída de la producción agrícola y vitivinícola de Mendoza durante 2027", advirtieron.

Finalmente, tomaron como referencia que, según consultoras a nivel nacional, "la irregularidad crediticia se disparó y alcanza hasta el 58% de hogares que se endeudaron para afrontar gastos corrientes", con un fenómeno "que ya golpea a 26 de los 30 principales bancos del país y consolidó la peor racha de morosidad desde la salida de la convertibilidad".

"Creemos que la situación está dada para que la provincia declare una EMERGENCIA ECONÓMICA PROVINCIAL (sic), tomando medidas drásticas con la economía en general de nuestra provincia antes que el mal sea mayor".

El proyecto de ley