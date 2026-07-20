Piden el juicio político para Hebe Casado por sus dichos racistas

Durante el Mundial 2026, Hebe Casado propinó palabras racistas contra la Selección francesa. Un grupo de radicales elevaron un pedido de juicio político.

Un grupo de radicales -encabezados por el reconocido abogado Miguel Mathus Escorihuela- presentó un pedido formal de juicio político contra la vicegobernadora Hebe Casado, ante la Cámara de Diputados en respuesta a los comentarios racistas que la sanrafaelinapublicó en la red social X durante el Mundial de Fútbol 2026 contra la Selección francesa.

La vicegobernador Hebe Casado en el estudio de MDZ Radio. Rodrigo D'Angelo / MDZ Los comentarios racistas de Hebe Casado El detonante fue un mensaje que Hebe Casado publicó el 4 de julio, luego de la eliminación de Paraguay ante Francia: "Muy bien Paraguay. El equipo africano flojo de modales. No lo aguanto a Mbappé". Las palabras generaron una reacción inmediata a nivel nacional e internacional.

El embajador francés en Argentina, Romain Nadal, fue contundente, señaló que el "carácter racista no deja lugar a dudas" y declaró a Casado persona non grata en la sede diplomática. Además, instruyó a su equipo a no participar en ninguna reunión de cooperación con la provincia de Mendoza en la que la vicegobernadora estuviera presente, salvo que se retractara públicamente, actitud que Casado no ha adoptado hasta el momento.

Lejos de dar marcha atrás, Hebe Casado respondió al embajador acusándolo de no reconocer el sarcasmo, y continuó publicando mensajes sobre la Selección de Francia en jornadas posteriores, incluso burlándose de la eliminación del equipo galo el día de la independencia de su país. La situación obligó al gobernador Alfredo Cornejo a intervenir y enviar una nota a la Embajada aclarando que los dichos eran "opiniones individuales" de la vicegobernadora.

La Selección de Francia. EFE El pedido de juicio político El escrito presentado por los radicales ante el presidente de la Cámara de Diputados, Andrés Lombardi, invoca el artículo 109 de la Constitución Provincial que habilita el juicio político por "mal desempeño", "desorden de conducta" o "conducta impropia".