Hebe Casado no se contuvo y le dedicó posteos a Messi y Scaloni

La vicegobernadora Hebe Casado posteó en X durante el partido de Argentina. Qué dijeron el resto de los políticos mendocinos.

Fiel a su estilo agudo y verborrágico, Hebe Casado no se contuvo durante la final del Mundial 2026 de la Selección argentina contra España. La vicegobernadora le dedicó palabras al 10 de la albiceleste Lionel Messi y al director técnico Lionel Scaloni.

Hebe Casado escribió en su cuenta oficial durante todo el Mundial 2026. Alf Ponce Mercado / MDZ Qué dijo Hebe Casado "Si no se sufre no es Argentina", "Felicitaciones España y Argentina!", "Gracias Scaloni, Messi y todo el equipo por hacernos ilusionar y llegar a otra final", "Capitán lo diste todo!!! Te queremos! Sos ejemplo de todo lo que está bien. Gracias infinitas!", fueron las palabras que Hebe Casado le dedicó a los jugadores de la Selección argentina antes y después de la derrota ante España.

Lejos de la ironía que la caracterizó y de los comentarios racistas que tuvo contra los jugadores de Francia, la sanrafaelina se volcó a las felicitaciones y la gloria de la Scaloneta.

Las palabras del resto del arco político Hebe Casado no fue la única que habló sobre el desempeño de la Selección argentina, la senadora nacional Anabel Fernández Sagasti, el diputado provincial Lucas Ilardo y la diputada provincial del Pro Sol Salinas no se quedaron atrás y decidieron compartir sus felicitaciones y saludos a la albiceleste.

"Era tan Italia 90 que asustaba. Este equipo es una maravilla. Lionel Messi es hermoso. Scalini es hermoso. No es normal ver esto. Vengo del futuro y les digo: Disfruten como puedan, no saben cuándo van a estar 8 años en el prime. Vamos Argentina!! Te amo!", dijo Lucas Ilardo.