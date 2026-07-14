Denuncia contra Hebe Casado: cuestionan la demora judicial y reclaman que avance la investigación penal

Organismos de derechos humanos presentaron una denuncia penal contra la vicegobernadora de Mendoza, Hebe Casado , por "discurso de odio y discriminación" a raíz de sus polémicas publicaciones en redes sociales durante el Mundial 2026. El abogado Alfredo Guevara, representante de los denunciantes, explicó en MDZ Club los fundamentos de la presentación y cuestionó la falta de avances en la causa.

Guevara sostuvo que el planteo judicial busca definir los límites de las expresiones públicas de funcionarios de alto rango. "El tema es muy claro, tiene repercusión global y tiene que ver con la discriminación y los discursos del odio. Y hasta qué punto, en este caso una funcionaria pública con un alto cargo, a través de las redes sociales, está habilitada para difundir este tipo de mensajes con absoluta impunidad", afirmó en la 105.5 FM MDZ Radio .

El abogado señaló que, a diferencia de un comentario realizado por un ciudadano común, las publicaciones de una funcionaria tienen un alcance y un impacto diferente. "Tiene mayor trascendencia cuando se trata, como en este caso, de una alta funcionaria que realiza especulativamente este tipo de comentarios como parte de su propaganda de carácter político, en un contexto del campeonato mundial de fútbol con una amplísima repercusión no solamente nacional sino internacional".

En ese sentido, consideró que la Justicia deberá determinar "cuáles son los límites para la expresión de este tipo de funcionarios a través de la red social y si estas expresiones discriminatorias que alientan el odio".

Además, rechazó que el caso pueda reducirse a una discusión deportiva. "Todas estas cuestiones no son irrelevantes ni son una mera discusión futbolera como quiso señalar después la vicegobernadora, sino que son temas de actualidad no solamente en nuestro país sino a nivel global".

El reclamo por el avance de la causa

Respecto del trámite judicial, Guevara cuestionó que la denuncia todavía no haya sido derivada a una fiscalía. "Lo que debería haber pasado conforme a las leyes es que el procurador inmediatamente después de recibir la denuncia la remita al fiscal que corresponda, pero esto no sucedió".

También explicó que, debido a los fueros de la vicegobernadora, existen limitaciones procesales. "Sí puede ser investigado este hecho, sí se pueden recabar las pruebas y eventualmente, si no existiera esta autorización de la Cámara de Senadores o del jury de enjuiciamiento para proceder a enjuiciarla, habría que esperar que termine su mandato".

Sobre el encuadre legal, indicó que la presentación se apoya en la Ley Antidiscriminación. "Hay una ley nacional de fines de 1980, la Ley Antidiscriminación, que sanciona a quienes alienten discursos de odio basado en ideas de discriminación racial, por la nacionalidad, etc. Entonces, esta ley sanciona con una pena de hasta 3 años de prisión a quienes cometan este delito".

Finalmente, insistió en que corresponde la intervención del Ministerio Público Fiscal y cuestionó la demora. "El Ministerio Público Fiscal es quien tiene la iniciativa para llevar adelante toda acción penal en la provincia de Mendoza" y agregó: "Lo que no se puede hacer es tener el expediente cajoneado".

Guevara diferenció además esta denuncia penal de las repercusiones diplomáticas generadas por las publicaciones de Casado. "Son dos canales absolutamente distintos", aunque consideró que la repercusión internacional "marca precisamente que sí existe" la lesividad que exigen las leyes antidiscriminatorias para configurar un eventual delito.