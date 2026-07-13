Denunciaron a Hebe Casado por "discurso de odio y discriminación"

El abogado y dirigente peronista, Alfredo Guevara, presentó este lunes una denuncia penal contra la vicegobernadora de Mendoza, Hebe Casado , a quien acusó del delito de "discriminación" tras las polémicas declaraciones que realizó durante el Mundial de Fútbol 2026 en contra de la selección de Francia y que generó que la Embajada de ese país en Argentina la declarara "persona non grata".

La presentación fue radicada en la Justicia de Mendoza y solicitó al Ministerio Público Fiscal (al procurador Alejandro Gullé) que investigue a la funcionaria por la presunta comisión del delito previsto en el artículo 3 de la Ley 23.592, que sanciona a quienes "alienten o inciten al odio o la persecución por motivos de raza, nacionalidad, religión o ideas políticas". El delito arriesga una pena de un mes a tres años de prisión.

El origen de la denuncia fue un mensaje publicado por Casado el pasado 4 de julio en la red social X, luego del partido entre Francia y Paraguay por los octavos de final del Mundial, donde la vicegobernadora escribió: "Muy bien Paraguay. El equipo africano flojo de modales. No lo aguanto a (Kylian) Mbappé".

Las declaraciones cayeron lógicamente mal en la Embajada de Francia en Argentina, cuyo embajador, Romain Nadal, la declaró como "persona non grata" y la acusó de "racista".

En el escrito, Guevara sostiene que la expresión utilizada por la vicegobernadora constituye un acto discriminatorio porque "niega la nacionalidad francesa de los jugadores basándose en su color de piel u origen familiar", además de asociar como un estereotipo negativo a las personas de origen africano.

Además agregó que el mensaje "transmite una valoración despectiva hacia las personas de origen africano" y la referencia a Mbappé "individualiza el ataque" contra el capitán francés, quien "ha sido blanco recurrente de ataques racistas".

También hizo referencia al valor político importante de Casado como vicegobernadora de la Provincia, y agregó que esa declaración "potencia su impacto público e institucional".

Por otro lado, Guevara sostiene que la conducta atribuida a Casado queda dentro del mencionado artículo 3 de la Ley 23.592, que establece lo siguiente: "Serán reprimidos con prisión de un mes a tres años quienes por cualquier medio alentaren o incitaren a la persecución o el odio contra una persona o grupos de personas a causa de su raza, religión, nacionalidad o ideas políticas”.

El dirigente peronista solicitó además ser admitido como querellante particular al considerar que el hecho " el hecho investigado lesiona intereses difusos", al sostener que "no solamente lesionan los intereses difusos de aquellos ciudadanos franceses de origen africano, o a los integrantes del equipo de futbol de ese país, sino los intereses de la sociedad toda".

Como medidas de prueba, Guevara presentó las declaraciones de Nadal en sitios web, solicitó que se verifique "la autenticidad" de la cuenta en X de Casado y pidió que se libre un oficio a la Embajada de Francia para que informe si adoptó medidas institucionales a raíz de los dichos de Casado.

Por otro lado, pidió al MPF que impute a la vicegobernadora y la cite a declaración indagatoria. Pero además también exigió que "en forma previa a la elevación a juicio", remita copia de las actuaciones al Tribunal de Enjuiciamiento y a la Cámara de Senadores de la Provincia.

El embajador de Francia en Argentina calificó a Hebe Casado de "racista"

El embajador Romain Nadal, mientras tanto, acusó a la dirigente mendocina de ser una persona racista y señaló que esperan una comunicación de parte del gobernador Alfredo Cornejo respecto a la polémica.

“La declaré persona non grata porque no retiró su declaración racista y no puedo admitir en reuniones de cooperación bilateral con el Gobierno de la Provincia de Mendoza estar en presencia de una persona racista que hizo declaraciones abiertamente racistas”, manifestó este lunes Nadal durante una entrevista en el programa De Acá en Más, de Urbana Play.

Gobierno de Mendoza

El diplomático enfatizó en que “no hay espacio para el racismo en la cooperación franco-argentina y el racismo no es una opinión, es un delito”. Asimismo, confirmó que la vicegobernadora mendocina no será invitada a participar de eventos organizados por la representación francesa en Argentina mientras dure esta declaración.

El embajador hizo hincapié en que los dichos de Casado a través de redes sociales no representan la opinión ni el pensamiento de todos los mendocinos. “Hago una diferencia entre esta señora y los mendocinos y los argentinos. No considero a los mendocinos como racistas, ni a los argentinos como racistas. Por supuesto sabemos cuáles son los valores fundacionales de la Argentina y de hecho Argentina se reivindica como un país de migrantes entonces no va a descalificar a un equipo de fútbol de otro país por tener entre sus jugadores hijos de inmigrantes, sería una contradicción total. Sabemos perfectamente que Argentina es un país abierto al mundo y tolerante”, expresó.

La defensa de Hebe Casado

Lejos de pedir disculpas, la vicegobernadora mendocina se defendió aseguró que el mensaje debe leerse dentro del "folklore del fútbol" y señaló que no hubo algún tipo de intención de discriminación.

Además, luego de desatado el conflicto, replicó el posteo de un usuario que citaba una frase que Winston Churchill pronunció en 1945: "El socialismo puede comenzar con la mejor de las intenciones, pero siempre termina con la Gestapo".

En referencia a dicha cita, Casado sentenció: "Tal cual! El socialismo y el wokismo están destruyendo países que parecían civilizados".