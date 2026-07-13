El embajador francés acusó de "persona racista" a Casado y espera un mensaje de Cornejo

La publicación de la vicegobernadora Hebe Casado tildando a la selección francesa de fútbol de “equipo africano” abrieron una controversia diplomática con Francia . Luego de que la Embajada de Francia en Argentina declarara como “persona non grata” a la vicemandataria provincial, el embajador francés, Romain Nadal , acusó a la dirigente mendocina de ser una persona racista y señaló que esperan una comunicación de parte del gobernador Alfredo Cornejo respecto a la polémica.

“La declaré persona non grata porque no retiró su declaración racista y no puedo admitir en reuniones de cooperación bilateral con el Gobierno de la Provincia de Mendoza estar en presencia de una persona racista que hizo declaraciones abiertamente racistas”, manifestó este lunes Nadal durante una entrevista en el programa De Acá en Más, de Urbana Play.

El diplomático enfatizó en que “no hay espacio para el racismo en la cooperación franco-argentina y el racismo no es una opinión, es un delito”. Asimismo, confirmó que la vicegobernadora mendocina no será invitada a participar de eventos organizados por la representación francesa en Argentina mientras dure esta declaración.

El embajador hizo hincapié en que los dichos de Casado a través de redes sociales no representan la opinión ni el pensamiento de todos los mendocinos.

“Hago una diferencia entre esta señora y los mendocinos y los argentinos. No considero a los mendocinos como racistas, ni a los argentinos como racistas. Por supuesto sabemos cuáles son los valores fundacionales de la Argentina y de hecho Argentina se reivindica como un país de migrantes entonces no va a descalificar a un equipo de fútbol de otro país por tener entre sus jugadores hijos de inmigrantes, sería una contradicción total. Sabemos perfectamente que Argentina es un país abierto al mundo y tolerante”, expresó.

Asimismo, destacó la importancia de la presencia en la selección francesa de fútbol de jugadores hijos de inmigrantes provenientes de otras regiones del mundo, más allá de Europa. “El fútbol está globalizado y la escuela futbolística francesa es muy eficiente y eficaz. Es un medio también de integración, no es únicamente París, es toda Francia y también el ultramar francés. Porque la señora Casado no sabe que Guayana o las antillas no se sitúan en el continente africano, se sitúan en otras realidades geográficas y estos jugadores tienen un gran sentido de la patria, todos reivindican su identidad francesa”, indicó.

Hebe Casado había publicado un polémico posteo contra la Selección francesa de fútbol en sus redes sociales. Milagros Lostes - MDZ

A la espera del mensaje de Alfredo Cornejo

Por otra parte, el embajador Nadal advirtió que todavía no ha recibido ninguna comunicación oficial, explicación o pedido de disculpas por parte del Gobierno de Mendoza.

“No he recibido ningún mensaje del gobernador, estoy esperando si lo recibo. Pero de momento no he recibido ningún mensaje de su parte”, subrayó el diplomático.

No obstante, advirtió que sí fue contactado por otros dirigentes políticos argentinos, entre los cuales destacó al mendocino Luis Petri. Sostuvo que la diputada de La Libertad Avanza, Patricia Holzman, presidenta del grupo de amistad con Francia en la Cámara de Diputados hizo una declaración para condenar los dichos de Casado

“He recibido mensaje de Luis Petri, que es un gran mendocino, que condena también esa declaración”, señaló Nadal durante otra entrevista en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil.