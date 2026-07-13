Facundo Correa Llano defendió la eliminación de las PASO: qué pasará en Mendoza

La Libertad Avanza mantiene su postura de avanzar con la eliminación de las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias ( PASO ) a nivel nacional. Así lo reafirmó en MDZ Club el diputado nacional y presidente de La Libertad Avanza en Mendoza, Facundo Correa Llano , quien consideró que las definiciones electorales deberían realizarse dentro de cada fuerza política.

"Nosotros desde el día uno propusimos la eliminación de las PASO", afirmó Correa Llano en la 105.5 FM MDZ Radio . Explicó que el proyecto "está presentado" y que ahora el desafío pasa por reunir "números, consenso, diálogo" para lograr su aprobación en el Congreso.

Consultado sobre los fundamentos de esa iniciativa, sostuvo: "Esto yo lo he manifestado públicamente en varias oportunidades, por supuesto desde lo económico y desde el hartazgo de la gente, de la ciudadanía". En ese sentido, agregó: "Nos ha tocado en algunas elecciones votar innumerable cantidad de veces, entendemos que lo mejor es hacerlo puertas adentro, dentro de los partidos, y que los partidos de alguna manera lo terminen definiendo".

El legislador insistió en que ese criterio es el que el oficialismo "viene sosteniendo desde el principio" y el que impulsa "en esto de la eliminación de las PASO".

Durante la entrevista, Correa Llano fue consultado por la decisión del gobernador Alfredo Cornejo de mantener las PASO en Mendoza, pese a la postura del Gobierno nacional.

"Yo creo que hay que poner primero en valor que no debe volver el kirchnerismo", respondió. Añadió que "el gobernador ha puesto en valor este mecanismo", aunque remarcó: "Nosotros a nivel nacional venimos proponiendo la eliminación de las PASO y lo seguiremos impulsando".

Ante las preguntas sobre si La Libertad Avanza comparte la continuidad de las primarias en Mendoza, reiteró que el foco del espacio está puesto en la discusión nacional. "Hoy tenemos el foco puesto a nivel nacional, que es ahí donde tenemos que de alguna manera hacer que esto se elimine", afirmó.

Cuando se le consultó si la posición también alcanza a Mendoza, respondió: "Estamos trabajando a nivel nacional, creo que hay que terminar primero de sacarlo a nivel nacional y tener los consensos ahí".

Finalmente, sostuvo que, si la reforma prospera, el debate podría trasladarse a las provincias. "Entiendo que si a nivel nacional se da la situación, veremos cómo se va replicando en cada una de las ciudades", concluyó.

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