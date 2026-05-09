Misiones respaldará la eliminación de las PASO

El vicegobernador de Misiones, Lucas Romero Spinelli, manifestó su respaldo a la eliminación de las PASO. “Acompañamos la eliminación de las PASO porque cuando no definen nada, solo terminan significando millones de pesos de gasto para todos los argentinos”.

Romero Spinelli dijo que “al mismo tiempo, en Misiones avanzamos con una Ficha Limpia superadora, con más controles y mayores exigencias para quienes quieran representar a la gente”.

El Vicegobernador remarcó que la provincia ya cuenta con mecanismos legales que impiden presentarse como candidato a quienes posean condena firme. “Esto es un tema que no quiero que quede como que ahora pareciera. Ya estaba nuestra ley electoral. El que tiene una condena no puede ser candidato”, sostuvo el Vicegobernador.

Asimismo, adelantó que el nuevo proyecto que será presentado en la Legislatura provincial ampliará las restricciones vigentes. Entre los puntos previstos, indicó que tampoco podrán postularse quienes mantengan deudas por cuota alimentaria. “Ya anunciamos en la Legislatura una ley provincial para que ni el que deba cuota alimentaria pueda ser candidato. Transparente y justo”, expresó.

Afirmó que “Misiones ya dispone de herramientas vinculadas, pero es necesario profundizar esos mecanismos. Si ahora hay que agregarle algunas cositas, bueno, se va a presentar el proyecto y lo vamos a agregar”, afirmó.

Santilli se comunicó con Rovira

El ministro del Interior de la Nación, Diego Santill se comunicó telefónicamente con el conductor de Encuentro Misionero y diputado provincial Carlos Rovira mantuvo para ponderar el gesto de anticipar el acompañamiento al proyecto de eliminar las elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias que propone la gestión de Javier Milei.

El funcionario nacional, siguió muy de cerca los pronunciamientos de Rovira en la convocatoria del pasado jueves en el Salón Dos Constituciones de la Legislatura de Misiones donde marcó la agenda política del espacio ante dirigentes, empresarios y outsiders que se congregaron para conocer de primera mano, los principales preceptos de Encuentro Misionero.

"Son inútiles"

En el Encuentro en el Congreso provincial, Carlos Rovira afirmó que las Paso “son inútiles, cuestan caras, sólo molestan a la gente y no deciden nada”.

Anticipó el apoyo de los diputados nacionales misioneros, cuando se debata el proyecto en el Congreso.

Paralelamente, en la primera sesión ordinarias de la Cámara de Representantes, ingresó el proyecto de ley de Ficha Limpia que impulsa Encuentro Misionero. La iniciativa amplía los requisitos para la participación ciudadana en cargos electivos en Misiones. Suma nuevas condiciones vinculadas a antecedentes judiciales, deudas y demás obligaciones legales.

Según trascendió Santilli elogió la propuesta misionera, que puntualiza que no podrán postularse a cargos electivos como el de gobernador, diputados, intendentes o concejales, personas con causas vinculadas a delitos contra la administración pública, el orden económico o el sistema democrático. Incorpora aspectos que no fueron incluidos en proyectos nacionales sobre Ficha Limpia, como por ejemplo los delitos contra la seguridad pública, amenazas o incitación a la violencia; delitos contra la propiedad, denuncias por maltrato animal y fuertes restricciones para los deudores alimentarios y fiscales.

No escapa a la iniciativa, el impedimento para presentarse como candidatos a los hombres o mujeres que incurran en delitos de índole informáticos, ciberdelitos, estafas digitales o distribución de material ilegal.

“Votaremos la eliminación”

Tras la reunión de Encuentro Misionero (ex Frente Renovador de la Concordia Social) el oficialismo provincial encabezado por el diputado provincial Carlos Rovira; el diputado nacional que preside el bloque de Encuentro Misiones en el Congreso confirmó que este partido apoyará la eliminación de las PASO. Es decir que acompañarán el proyecto de reforma electoral que impulsa el Ejecutivo Nacional.

La decisión de los representantes en el Congreso se fundamenta en una postura histórica de la provincia que busca dotar de mayor agilidad al sistema democrático.

El diputado nacional Alberto Arrúa ratificó el compromiso del bloque con la supresión de las PASO (Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias) y destacó que “la iniciativa sintoniza con los planteos que el oficialismo provincial sostiene hace años”.

En declaraciones al portal Misiones on Line Arrúa explicó que “la propuesta de eliminar las PASO no es nueva y ya la impulsó el bloque misionero en años anteriores”.

Somos uno de los primeros que salimos a expresar este apoyo a esta decisión”, sostuvo Arrúa y recordó que la eliminación de las PASO se debatió en varias oportunidades.

En este marco, recordó que en 2021 o 2022, el bloque misionero, entonces integrado por los ex legisladores Carlos Fernández y Diego Sartori, ya había propuesto esta medida. “De Misiones viene esta propuesta, esta idea que se pide desde hace un tiempo y ahora el Ejecutivo tomó la decisión de presentar este proyecto de eliminación”, afirmó.

“Obligar a la gente a ir a votar en una interna que no decide nada, no resuelve el rumbo del país”.

Arrúa puso énfasis en la cuestión del gasto público. “La gente no tiene por qué estar pagando problemas que son netamente internos de los partidos o, a veces, llegan a ser hasta vanidades de los propios políticos”.

Como ejemplo, mencionó las candidaturas testimoniales en las elecciones de 2023. “Les servían a ellos desde su proyecto personal para decir: ‘yo tengo este porcentaje, a ver dónde negocio, qué lugar me dan, qué espacio me dan también a mi espacio político que tenemos este porcentaje de electorado’”, argumentó.

Sellos de goma

El legislador consideró que la eliminación de las PASO también terminará con los “sellos de goma” que algunos políticos utilizan para negociar o incluso obtener ganancias en campañas sin el respaldo popular. “Se empieza a dilucidar una cuestión que tiene que quedar bien en claro en este momento de la política donde buscamos que se profesionalice la política, que se dé a la política de una forma mucho más seria y dejarle de lado ciertos espacios, ciertos esquemas que lo único que quieren hacer es negocio con la política”.