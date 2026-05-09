Cornejo anunció en la Fiesta de la Ganadería la creación de una Dirección de Financiamiento Productivo

El gobernador Alfredo Cornejo participó este sábado del almuerzo oficial de la Fiesta de la Ganadería , en General Alvear, donde destacó el desarrollo productivo del Sur mendocino y realizó una serie de anuncios vinculados a obras e inversiones en la región.

Durante su discurso, el mandatario aseguró que General Alvear representa “una muestra palmaria de esa cultura de trabajo que llena de orgullo a todos los mendocinos” y afirmó que su presencia en el evento “no es un mero acto de agenda”. En ese marco, destacó el trabajo conjunto entre el sector público y privado y remarcó que ese esquema “es el mejor camino para el crecimiento”.

En su alocución, el Cornejo recordó obras en la región, como el acueducto Bowen-Canalejas o el de Montecomán-La Horqueta. Además, también resaltó medidas destinadas a impulsar el crecimiento del sector, como el programa de destete precoz, el cual proyecta mejoras de hasta un 30% en preñez y representa una inversión cercana a los mil millones de pesos durante este año.

En línea con el programa de destete precoz, Cornejo también señaló que la implementación del Documento Único de Traslado permitió movilizar más de 112 mil animales y destacó el relevamiento de más de 775 kilómetros de rutas vinculadas a la trashumancia.

Obras, inversiones y los anuncios de Cornejo

En otro tramo de su discurso, Cornejo afirmó que Mendoza lleva adelante una inversión superior a los $40 mil millones en modernización de canales, reservorios e impermeabilización. A eso sumó el Fondo Compensador Agrícola, que en el actual curso ya transfirió más de $13.100 millones a productores afectados por contingencias climáticas, de los cuales más de $9.500 millones fueron destinados al Sur provincial.

En relación con el acceso al crédito, el mandatario anunció la creación de la Dirección de Financiamiento Productivo, que funcionará bajo la órbita de los ministerios de Producción y Hacienda. “El rol del Estado es facilitar el crédito, no reemplazarlo”, sostuvo.

Alfredo Cornejo en la Fiesta de la Ganadería El gobernador anunció la creación de una nueva Dirección de Financiamiento Productivo. Gobierno de Mendoza

El mandatario provincial también repasó inversiones ejecutadas en General Alvear y aseguró que el departamento fue prioritario dentro del esquema de obra pública provincial. En ese sentido, indicó que desde el inicio de la gestión se consolidaron inversiones por más de $43.500 millones, incluyendo la finalización de las rutas provinciales 171 y 153, la ampliación de la planta de tratamiento de líquidos cloacales, obras de gas natural, mejoras en el Hospital Enfermeros Argentinos y el fortalecimiento del Instituto de Educación Superior Alvear UGACOOP como centro educativo regional.

Además, confirmó avances en la línea eléctrica de 132 KV entre Nihuil IV y General Alvear, una obra que permitirá cerrar el anillado energético del Sur provincial y generar condiciones para nuevas inversiones industriales y productivas.