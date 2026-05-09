Vargas Arizu explicó las nuevas herramientas de crédito para el sector ganadero

En el marco de una nueva edición de la Fiesta de la Ganadería de Zonas Áridas , el ministro de Producción de Mendoza Rodolfo Vargas Arizu habló acerca de dos nuevas herramientas de crédito disponibles para potenciar y desarrollar el sector.

En diálogo con la prensa, el funcionario mostró sus expectativas por el momento que atraviesa el sector ganadero y habló acerca de dos formas de crédito implementadas desde la cartera.

“Una es con Sociedad de Garantías Recíprocas, que lo hemos publicado ayer. Es para financiar con cheques la compra de animales con tasas de interés del 8,50% aproximadamente”, señaló Vargas Arizu.

A su vez, confirmó un acuerdo con el BICE (Banco de Inversión y Comercio Exterior) para créditos más largo y mencionó que sostuvo una reunión con directivos del Banco Nación: “Estuvimos viendo de poder cambiar deuda cara que tengan las empresas o las personas por deuda más barata. El año pasado la tasa se levantó a las nubes no por un problema de las empresas, sino por un problema político. Estamos tratando ese tema”.

A su vez, señaló que también se trabaja en ayudas puntuales solicitadas por los ganaderos: “Nos han pedido el destete precoz, es el tercer o cuarto año que lo hacemos, eso trae un beneficio. Trabajamos sobre energía, eficiencia hídrica, eficiencia energética, pasturas bajo riego. Creo que ahí tienen un futuro y un presente: he visto campos muy buenos en toda la zona ganadera con pivotes, con nuevas tecnologías, con panelería”.

Además, el ministro se refirió a los reclamos por los caminos ganaderos: “Hay millones de caminos ganaderos, hacemos lo que podemos con los fondos que tenemos. Acá hace dos años se hizo una gran inversión conjunta entre la actividad privada y pública: nosotros pusimos todo el material y la extensión la tenían que hacer los privados”.

En esa línea, añadió: “Hay muchos caminos ganaderos y se está trabajando. He venido por la ruta y si viajan hasta La Paz, la ruta es espectacular y eso es una inversión grande que mejora la zona”.

De qué trata el nuevo crédito disponible del BICE

La herramienta financiera presentada por el Ministerio de Producción incorpora como nuevo destino el financiamiento de capital de trabajo de largo plazo para recría y engorde, y puede destinarse a la compra de animales, alimentos y suplementos, además de insumos y gastos asociados al proceso productivo hasta la comercialización de los animales terminados.

El monto máximo disponible es de $800 millones, con plazos de hasta 60 meses (con un período de seis meses de gracia) y pueden acceder tanto personas humanas (con aval de una Sociedad de Garantía Recíproca) y persona jurídicas que sean MiPyMEs.

El financiamiento es otorgado en Unidades de Valor Adquisitivo (UVA), con una tasa fija anual del 8%. Las cuotas están fijadas en kilos de novillo y se calculan tomando como referencia el valor del Índice Novillo del Mercado Agroganadero (INMAG) correspondiente a la semana previa al vencimiento de cada pago.