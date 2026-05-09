Los contundentes reclamos del sector empresario a Cornejo en la Fiesta de la Ganadería

En el marco del almuerzo de la 45° edición de la Fiesta de la Ganadería , que se lleva a cabo en el departamento e General Alvear , Germán Herrada, presidente de la Cámara de Comercio de General Alvear, le hizo una serie de reclamos por una reforma impositiva y por mejores más accesibilidad en financiamiento .

"Cuando comenzamos a elaborar este discurso debatimos mucho sobre el tono que debía tener. Si correspondía hablar desde el optimismo o desde el pesimismo. Y entre todos llegamos a una conclusión: lo más acertado es hablar con realismo", expresó Herrada, quien expresó que se debe avanzar de manera urgente en una "reforma impositiva integral". En ese sentido, el presidente de la Cámara de Comercio de General Alvear apuntó contra el impuesto de Ingresos Brutos, al que catalogó como "el impuesto más perverso que hay" ya que "afecta a toda la cadena productiva" y "termina perjudicando a los consumidores".

En ese marco, desde el sector consideran que la reforma debe ser construida "entre el Gobierno y el sector productivo". "Estamos a disposición para lo que necesiten", afirmó Herrada, al dirigirse al arco político que estaba presente en el almuerzo, entre los que se destacaba el gobernador Alfredo Cornejo y el ministro de Producción de la Provincia, Rodolfo Vargas Arizu.

Otro de los ejes en el que Herrada puso el foco fue el del financiamiento para los productores. En ese sentido, criticó la reciente eliminación en el Fondo para la Transformación, del cual destacó que fue una herramienta "que permitió a distintos sectores acceder a créditos accesibles para inversiones, tecnología, infraestructura y capital de trabajo". "Estábamos de acuerdo en que había que hacerlo más eficiente, pero nunca quisimos su eliminación. Y así se lo hicimos saber al ministro Fayad", remarcó el presidente de la Cámara alvearense.

Sobre el nuevo panorama tras la eliminación del Fondo para la Transformación, Herrada aseguró que, más allá de que se apunte a subsidiar las tasas de interés crediticias a través de entidades bancarias, los requisitos que éstas solicitan son "prácticamente imposibles de cumplir". En ese aspecto, resaltó que la situación es todavía más dificultosa para una pyme o un productor mediano o chico. "Nos pidieron esfuerzo para salir adelante y lo estamos haciendo, pero necesitamos acceso real al crédito, no solo para crecer, sino también para poder continuar y sortear este complejo momento que estamos atravesando", reclamó.

Lucha antigranizo

En paralelo, las Cámaras le hicieron un pedido al Ejecutivo provincial para que la lucha antigranizo "vuelva a ser una política de Estado" y que el Gobierno "asuma la responsabilidad de sostenerla". En esa línea, Herrada dijo que la lucha antigranizo, además de proteger al sector agrícola, también "protege al turismo, al comercio y a cada una de las familias que habitan este querido suelo".

"Si hay algo que quedó demostrado es que se puede hacer eficiente el gasto. Dos años atrás el mantenimiento del sistema era de unos 10 mil millones de pesos la temporada. En el sur mendocino se implementó con un gasto aproximado que rondó el 15% de ese valor", expuso Herrada.

El pedido de obras para caminos e infraestructura

Tal como ya habían reclamado hace algunas semanas en una carta enviada al gobernador Alfredo Cornejo, las Cámaras volvieron a insistir en la necesidad de obras que mejoren la infraestructura de la región, y que estas realmente sean "productivas". En ese aspecto se remarcó que muchos caminos "están intransitables" y se pidió para que todos esos caminos productivos "sean productivos y transitables".

"Si hoy en día, los organismos existentes no pueden brindar una solución, es tiempo buscar alternativas, podría ser mediante consorcios o la entidad que mejor se adapte a nuestra realidad, pero es necesario poder garantizar el mantenimiento y la transitabilidad. 45 Ediciones de esta fiesta pasaron y seguimos hablando de lo mismo. No podemos seguir más así", reclamó de manera contundente Herrada. En este aspecto, puso de ejemplo la ruta nacional 188 en el tramo que une General Alvear, San Rafael y Malargüe, la cual aseguró que "siempre va a ser una prioridad" para los productores locales. "Le pido su apoyo señor gobernador para que toquemos todas las puertas que sean necesarias para que nos conduzcan a conseguir el tan ansiado proyecto ejecutivo", solicitó. También se reclamó por la reconstrucción de las rutas provinciales 171 y 153.

En paralelo, un tramo importante del discurso de Herrada estuvo centrado en un tema que es sensible en Mendoza: el agua. En ese aspecto, recordó que desde el sector productivo fomentan desde hace años la ganadería bajo riego con el objetivo de integrar la agricultura y la actividad pecuaria, situación que permitiría "volver a poner en producción tantas hectáreas abandonadas". En esa línea, el disertante reclamó por obras que "permitan aumentar el caudal disponible para riego". "No hay otra alternativa", manifestó.

Además, expuso que la situación energética del sur provincial "es crítica", la cual se ve perjudicada por "los problemas que persisten en el complejo Los Nihuiles, en especial después del aluvión devastador del año pasado". En ese contexto, le reclamó directamente a Cornejo que haga realidad los anuncios en materia energética que realizó en ediciones anteriores: "Solicitamos expresamente que se avance en la licitación y la ejecución de la obra. No podemos esperar más", sentenció.

En paralelo, también pidieron por el Acueducto El Tigre-Bowen. "Es una obra que solucionaría de manera permanente la problemática del agua potable para Alvear y San Rafael por los próximos 50 años", expuso Herrada, quien aseguró que "junto con la Cámara de San Rafael, estamos dispuestos a hacer todos los aportes que sean necesarios para colaborar y avanzar con el proyecto".

Reclamos al Gobernador en la Fiesta de la Ganadería2 jpg Germán Herrada aseguró que las cámaras del sur mendocino están abiertas a colaborar con el Gobierno.

La mirada sobre la minería

En relación a la minería, en el sector remarcaron que, si bien no están en contra de ella, se trata de una actividad que se nutre de recursos no renovables. En ese marco, expresaron que es necesario que la minería deje más regalías para Mendoza y que "no sean sólo minucias". En consecuencia, reclaman que dichos recursos sean utilizados para el "crecimiento federal de la provincia" y no para "el gasto público". En paralelo, también se reclamó la implementación del compre mendocino para priorizar la mano de obra local.

También apuntó contra los controles estatales al poner sobre la mesa que "gran parte de la sociedad descree de los organismos de control y el rol que pueden cumplir". En este contexto, Herrada solicitó que dichos controles sean estrictos y que funcionen a la perfección para que puedan cumplir con su misión. "Lo vuelvo a decir: no nos oponemos a ninguna actividad económica. Pero también decimos, una vez más, que nosotros vivimos del agua. Que quede claro, el agua hay que cuidarla y en ese reclamo seremos inflexibles y no vamos a claudicar nunca", remató.

Otros reclamos

Entre los pedidos al Gobierno de Alfredo Cornejo está un proyecto por el que el sector lucha desde hace tiempo: la Ley de Destete Precoz. En esa línea, Herrada celebró el ingreso de la norma al Senado y le solicitó al Ejecutivo que "lo acompañe activamente, impulsando su tratamiento y aprobación".

En un tramo de su discurso, el presidente de la Cámara de Comercio de General Alvear reclamó un sistema de tarifas diferenciadas en los servicios públicos para el sector productivo. Según Herrada para las empresas "el sistema de contratación de potencia, no contempla los ciclos productivos y aplica penalidades injustas", razón por la que le solicita con urgencia a Cornejo "un nuevo sistema de contratación". "No pedimos subsidios, necesitamos una solución de fondo", remarcó.