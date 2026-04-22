Pymes en crisis: las cámaras empresariales de Mendoza le exigen medidas a Cornejo

En el marco de la crisis económica que golpea a las pymes mendocinas, las principales cámaras empresariales de la provincia le enviaron una nota al gobernador Alfredo Cornejo en la que le reclaman "medidas urgentes" para sobrellevar la situación. La nota enviada al Ejecutivo tiene más de 20 firmas.

En su reclamo, las entidades que nuclean a las distintas empresas de la provincia ponen énfasis en que el panorama económico actual golpea especialmente a aquellos emprendimientos vinculados "al comercio, la agricultura, la vitivinicultura, la industria, el turismo, la construcción y los servicios".

En la misiva enviada a Cornejo , los firmantes aseguran que la "retracción económica en amplios sectores del entramado productivo regional" se evidencia en los constantes planteos que las cámaras reciben a diario por parte de los emprendedores que representan". En ese sentido, las cámaras aseguran que este panorama, sumado a los indicadores económicos interanuales, provocaron un escenario que "exige la adopción urgente de medidas concretas orientadas a la reactivación económica, la preservación del empleo y la continuidad de las unidades productivas".

En paralelo, las cámaras empresariales de Mendoza también ponen foco en la paralización de la obra pública que recibe financiamiento de Nación. En ese sentido, la carta critica la falta de un pacto fiscal y de una "ley de coparticipación más equitativa".

Otro factor en el que las críticas ponen foco es en la presión fiscal que sufren los emprendedores. En ese aspecto, las Cámaras exigen una reforma tributaria que permita quitar las cargas que recaen sobre el productor. Cargas que, teniendo en cuenta el "marco de recesión", se convierte en una suerte de barrera para acceder a financiamiento, lo que deriva en falta de liquidez.

El escenario que acusan las Cámaras no sólo es crítico, sino que se presenta como un círculo vicioso: hay aumentos sostenidos de costos, sumado a caída de ingresos, lo que deviene en falta de liquidez. Si a eso se suma la presión fiscal y la imposibilidad de acceder a créditos, la sostenibilidad del entramado productivo se torna inviable.

Lo que proponen las Cámaras

Ante este escenario crítico, las cámaras sostienen que es fundamental articular acciones entre los distintos niveles del Estado -nacional, provincial y municipal- y el sector privado. El objetivo, exponen, es " evitar superposiciones" y optimizar recursos "para generar un mejor impacto territorial".

En ese marco, las medidas propuestas abarcan distintos aspectos que hacen al funcionamiento de las empresas:

En primer lugar, las cámaras pidieron que se posterguen por al menos 180 días las ejecuciones fiscales y que se levanten los embargos e inhibiciones en las cuentas bancarias. Además, se exige que ARCA y ATM reduzcan en las tasas de financiación en los planes de pago destinados a pymes y pequeños contribuyentes

Para poder disminuir la presión impositiva, las cámaras consideran que es indispensable que el Estado lleve adelante una revisión y una reducción del gasto público. Este aspecto, consideran, es una condición necesaria.

El consumo energético también está en el punto de mira. En ese aspecto, se pide la disminución de la carga impositiva -tanto a nivel provincial como municipal- y de otros conceptos asociados al consumo energético en el sector productivo.

En cuanto a la obra pública, los firmantes piden que se prioricen aquellas obras de infraestructura "de pequeña y mediana escala". Según el argumento esgrimido, esto generaría un impacto directo en el empleo y tiene rápida "capacidad de derrame en la economía local". En esta línea, además, solicitaron que se reconsideren las prioridades de los proyectos en los que se realizan inversiones públicas, para que se reasignen recursos a iniciativas de menor escala.

En paralelo, piden que se facilite y abarate el acceso a herramientas de financiamiento. Para ello, consideran que se debe llevar a cabo una reconfiguración del Fondo para la Transformación y el Crecimiento. En esta línea, también solicitan que tanto Provincia como los municipios adhieran al Régimen de Incentivo a las Medianas Inversiones (RIMI), programa destinado a fomentar la inversión en el sector productivo.

Uno de las propuestas que sobresale es la referida al "endeudamiento y sostenibilidad fiscal" de la provincia. En es apartado, los firmantes piden que el Gobierno no avance en nuevos esquemas de endeudamiento "sin antes reevaluar la situación de las cuentas provinciales". En esa línea, le piden al Ejecutivo que consolide y finalice "los compromisos asumidos antes de considerar nuevas obligaciones". El reclamo es claro: no quieren que estas nuevas obligaciones se conviertan en mayores cargas para las pymes. Este reclamo toma relevancia si se tiene en cuenta que el Gobierno provincial refinanció deuda hace sólo dos semanas.

La nota que las cámaras empresariales le enviaron al gobernador Alfredo Cornejo