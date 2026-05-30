Comunicación estratégica: la clave para que una pyme familiar lidere su sector

Cómo convertir a la comunicación en motor de crecimiento: conflictos generacionales, toma de decisiones y el desafío de construir liderazgo . En las pymes familiares, uno de los mayores desafíos es cómo lograr que la empresa sea percibida por clientes , empleados, partners y la industria a la que pertenece como líder en su rubro.

Una problemática frecuente es que los mandos de la compañía no se ponen de acuerdo sobre cómo comunicar su historia o dónde invertir para ganar visibilidad. Algunos miembros directivos priorizan únicamente la operación diaria mientras que otros contemplan la posibilidad de darse a conocer para mostrar su expertise, liderazgo y buscan ampliar el negocio desde la comunicación estratégica.

En las pymes familiares, uno de los mayores desafíos es cómo lograr que la empresa sea percibida por clientes.

Una estrategia clara y coherente puede marcar la diferencia. Utilizar las redes sociales para reflejar lo que la empresa sabe hacer, demostrar sus valores, su experiencia y su visión del sector son parte fundamental de la presencia y de la comunicación digital, porque generan percepción de autoridad de una manera natural.

Cuando las historias están alineadas con la visión del negocio, la pyme empieza a ser vista como referente. Clientes, proveedores y competidores empiezan a reconocer su liderazgo , y se abren oportunidades de negocio que antes dependían únicamente del boca a boca.

Ahora bien, cuando se preguntan “¿cómo nos percibe el mercado?” hay que saber diferenciar entre ser una empresa funcional y ser una empresa líder en el sector. Es ahí cuando la comunicación externa debe construir liderazgo sectorial y posicionar la marca.

En las pymes familiares suele aparecer otro debate debido a la diversidad de miradas en la toma de decisiones. Muchas veces, la segunda generación quiere invertir en visibilidad porque gana reputación mientras que la primera prefiere mantener perfil bajo porque siente que exponerse o tener presencia activa “no atrae ventas directas”. Y ambas son verdad.

Los clientes usan los buscadores para encontrar y conocer posibles proveedores y el posicionamiento per se no vende. Sin embargo, el posicionamiento genera liderazgo, autoridad y prestigio, tres pilares fundamentales en el mercado actual que el área comercial de cada pyme deberá traducir en ventas.

shutterstock_639867682 En las pymes familiares suele aparecer otro debate debido a la diversidad de miradas en la toma de decisiones. Archivo.

El debate constante

En cada empresa donde conviven generaciones con distintas formas de ver el negocio hay una gran oportunidad para darse a conocer. Cuando acompaño empresas a ser percibidas como líder de su sector, mi rol es visibilizar de manera estratégica su historia para que la percepción externa sea exclusivamente la esencia de la empresa.

* Natalia Vivas, consultora especializada en comunicación estratégica y posicionamiento de marca.