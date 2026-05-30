ARCA postergó un cambio clave en la facturación electrónica: desde cuándo regirá

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) pospuso la obligatoriedad de nuevos esquemas de facturación electrónica para agosto.

El nuevo esquema de ARCA busca eliminar la facturación en lote para controlar las ventas al instante.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) postergó hasta agosto una reforma estructural en la facturación electrónica que afectará a empresas y contribuyentes. La medida, oficializada mediante la Resolución General 5852/2026 en el Boletín Oficial, traslada del 1 de junio al 1 de agosto la obligatoriedad de los nuevos esquemas de emisión de comprobantes.

La decisión del organismo recaudador responde de manera directa a los reclamos de diversas cámaras empresariales. Las entidades advirtieron sobre severas dificultades técnicas para adaptar los sistemas informáticos privados a los nuevos requerimientos fiscales dentro de los plazos originalmente previstos.

Qué cambia en el sistema diario La reforma apunta a erradicar el uso del Código de Autorización Electrónico Anticipado (CAEA), un método que permitía a comercios y empresas generar facturas en lote y "sin conexión", declarándolas ante el fisco días después. El objetivo definitivo de ARCA es la migración absoluta hacia el Código de Autorización Electrónico (CAE), obligando a que cada factura se valide de forma online y en tiempo real.

El esquema de transición para junio A pesar de la prórroga general hasta agosto, el cronograma oficial fija dos modificaciones administrativas clave que entrarán en vigencia a partir del próximo 1 de junio:

Eliminación de trámites: se suprime la obligación de realizar una solicitud de adhesión para usar el CAEA. Este sistema quedará disponible de forma automática para cualquier contribuyente, pero únicamente como respaldo ante caídas del sistema o problemas de conectividad.

Bloqueo a nuevos usuarios: el fisco ya no aceptará que ninguna empresa o monotributista se inscriba para utilizar el CAEA como su modalidad principal o habitual de facturación. ARCA compartió los vencimientos de mayo. Foto: ALF PONCE MERCADO / MDZ La Resolución General 5852/2026 flexibilizó los plazos de implementación tras los reclamos de las cámaras empresariales. Foto: ALF PONCE MERCADO / MDZ