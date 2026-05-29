Cambió el plazo fijo: banco por banco, las tasas del 29 de mayo

El plazo fijo continúa siendo una de las alternativas más utilizadas por los argentinos para resguardar sus ahorros en pesos. Sin embargo, durante los últimos meses las tasas de interés mostraron una tendencia a la baja que hizo que muchos ahorristas comenzaran a preguntarse si todavía sigue siendo una opción rentable frente a la inflación.

Aunque gran parte de las entidades financieras mantuvieron sin cambios sus rendimientos durante mayo, en los últimos días el Banco Nación realizó una modificación importante al elevar su tasa nominal anual (TNA) del 17,5 por ciento al 19 por ciento para depósitos a 30 días. De esta manera, pasó a posicionarse como uno de los bancos con mayor volumen de depósitos que mejor paga por colocaciones tradicionales.

El Banco Central publica las tasas de referencia para depósitos online a 30 días. Foto: Noticias Argentinas

Dentro de las diez entidades con mayor volumen de depósitos del país, las tasas informadas para plazos fijos online a 30 días quedaron de la siguiente manera:

A pesar de esta reciente mejora en algunas entidades, muchas tasas continúan por debajo de los niveles de inflación acumulada de los últimos meses, algo que hizo perder atractivo al plazo fijo como instrumento de inversión para pequeños ahorristas.

Los bancos que ofrecen tasas más altas

Por otro lado, entre las entidades financieras más pequeñas aparecen rendimientos considerablemente más elevados. Algunas incluso alcanzan tasas de hasta el 24 por ciento anual para depósitos online a 30 días. Entre las principales opciones se destacan:

Banco Masventas: 24%

Banco Voii: 24%

Crédito Regional Compañía Financiera: hasta 24,25%

Banco Meridian: 23,5%

Banco CMF: 23,25%

Banco Bica: 23%

Banco del Sol: 22%

Reba: 22%

Banco Mariva: hasta 22%

Bibank: 21%

Banco Hipotecario: hasta 21,5%

El plazo fijo se posiciona como una de las mejores opciones para ahorristas Foto: Shutterstock Plazo fijo: las tasas de interés siguen cambiando y los bancos compiten por captar ahorristas. Foto: Shutterstock

Qué hay que tener en cuenta antes de invertir

El Banco Central recordó que estas tasas corresponden a colocaciones online en pesos a 30 días por un monto de $100.000 y que pueden variar dependiendo del capital invertido o del plazo elegido. Además, muchas entidades permiten constituir plazos fijos sin necesidad de ser cliente del banco, utilizando validación digital y una cuenta bancaria a nombre del titular.

De todos modos, especialistas financieros advierten que antes de invertir es importante comparar el rendimiento ofrecido con la inflación esperada, ya que en muchos casos el plazo fijo tradicional continúa ofreciendo ganancias reales negativas.