Tras la baja de tasas: cuánto rinde un plazo fijo de $6 millones en Banco Nación

¿Cuánto rinde un plazo fijo de $6 millones en Banco Nación tras la baja de tasas y comparado con las opciones digitales?

Las principales entidades bancarias del país mantienen congelados los rendimientos del plazo fijo en pesos con una tasa nominal anual que promedia el 17,5%. Foto: Shutterstock

Tras las sucesivas bajas de tasas, los rendimientos del plazo fijo perdieron atractivo, pero la herramienta sigue vigente entre los pequeños ahorristas. Una de las entidades más elegidas es el Banco Nación; allí, según su simulador oficial, las ganancias varían notablemente según el canal utilizado, beneficiando de forma directa a quienes operen a través de medios digitales.

Cuánto se gana por ventanilla en la sucursal Para aquellos ahorristas que prefieren realizar el trámite de forma presencial en las sucursales físicas del banco, la Tasa Nominal Anual (TNA) se ubica en un 15,50%, mientras que la Tasa Efectiva Anual (TEA) es del 16,65%.

De esta manera, si se deposita un capital inicial de $6.000.000 a un plazo de 30 días:

Los intereses ganados al finalizar el mes serán de $76.438,36.

El monto total a retirar ascenderá a $6.076.438,36. El plazo fijo se posiciona como una de las mejores opciones para ahorristas Foto: Shutterstock El simulador oficial del Banco Nación evidencia una brecha en las ganancias mensuales según el canal elegido por el ahorrista para realizar su inversión. Foto: Shutterstock

Las ventajas de hacer el plazo fijo electrónico Por otro lado, el Banco Nación incentiva el uso de sus canales digitales (Home Banking o la aplicación móvil) otorgando una tasa de interés superior para las colocaciones electrónicas. En este caso, la Tasa Nominal Anual (TNA) sube al 17,50% y la TEA alcanza el 18,98%.