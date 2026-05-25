Tras la baja de tasas: cuánto rinde un plazo fijo de $6 millones en Banco Nación
¿Cuánto rinde un plazo fijo de $6 millones en Banco Nación tras la baja de tasas y comparado con las opciones digitales?
Tras las sucesivas bajas de tasas, los rendimientos del plazo fijo perdieron atractivo, pero la herramienta sigue vigente entre los pequeños ahorristas. Una de las entidades más elegidas es el Banco Nación; allí, según su simulador oficial, las ganancias varían notablemente según el canal utilizado, beneficiando de forma directa a quienes operen a través de medios digitales.
Cuánto se gana por ventanilla en la sucursal
Para aquellos ahorristas que prefieren realizar el trámite de forma presencial en las sucursales físicas del banco, la Tasa Nominal Anual (TNA) se ubica en un 15,50%, mientras que la Tasa Efectiva Anual (TEA) es del 16,65%.
De esta manera, si se deposita un capital inicial de $6.000.000 a un plazo de 30 días:
Los intereses ganados al finalizar el mes serán de $76.438,36.
El monto total a retirar ascenderá a $6.076.438,36.
Las ventajas de hacer el plazo fijo electrónico
Por otro lado, el Banco Nación incentiva el uso de sus canales digitales (Home Banking o la aplicación móvil) otorgando una tasa de interés superior para las colocaciones electrónicas. En este caso, la Tasa Nominal Anual (TNA) sube al 17,50% y la TEA alcanza el 18,98%.
Utilizando este canal digital para invertir los mismos $6.000.000 durante 30 días, la ganancia mejora:
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Los intereses generados pasan a ser de $86.301,37 (casi diez mil pesos más que en la sucursal).
El monto total devuelto al vencimiento será de $6.086.301,37.
De este modo, la opción electrónica se consolida como la alternativa más rentable dentro de las herramientas tradicionales del banco para los pequeños y medianos inversores.
En líneas generales, las tasas de la banca tradicional se mantienen en una franja muy similar que promedia el 17,5% de TNA. Con mínimos del 15% y máximos que arañan el 19,5%, la alternativa electrónica del Banco Nación se consolida en el centro de la escena previsible del mercado, manteniéndose como un refugio de fácil acceso para el ahorro mensual.