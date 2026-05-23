Cómo sacar el sarro del baño con una mezcla casera de dos ingredientes

El vinagre y el bicarbonato de sodio son tus aliados para combatir el sarro del inodoro y otras superficies del baño, logrando una limpieza profunda.

El sarro es uno de los problemas más comunes del baño y suele acumularse no solo en el inodoro, sino también lo vemos en canillas, paredes o incluso el piso. Sacarlo no es una tarea fácil pero tampoco imposible. Con simples elementos de casa podemos lograrlo si hacemos una limpieza frecuente.

Los ingredientes ya son conocidos y a esta altura son grandes protagonistas de trucos caseros: el vinagre y el bicarbonato de sodio. Pero el secreto está en cómo lo vamos a aplicar según la zona en la que necesitemos quitar el sarro.

Cómo aplicar el vinagre y el bicarbonato de sodio según el lugar del baño Si lo que buscamos es quitar el sarro del inodoro, lo recomendable es vaciarlo, cubrirlo con vinagre blanco caliente (sin hervir) y esperar durante unos 15 a 30 minutos. De esta manera, el carbonato de calcio irá ablandandose. Luego, se rocía el bicarbonato de sodio sobre el vinagre y se deja actuar otros 10 minutos más. Finalmente, se frota con un cepillo y se enjuaga con agua.

En el caso de las canillas y duchas, el proceso es diferente. Para estas partes del baño, se recomienda mojar un paño en vinagre blanco y dejarlo apoyado durante la zona durante 15 minutos. Luego, se retira el paño, se espolvorea bicarbonato y se limpia suavemente para no rallar la grifería.

Elimina el sarro que puede causar mal olor en tu baño Foto: Shutterstock El secreto está en el método de aplicación en cada lugar del baño. Foto: Shutterstock