La serie futurista de Netflix sobre inteligencia artificial que inquieta a todos

La serie de Netflix explora un futuro donde la inteligencia artificial y los androides cambian para siempre las relaciones humanas.

En este punto es imposible pensar un futuro sin inteligencia artificial y las producciones audiovisuales se hacen eco de esto. En Netflix, esta temática sigue ganando terreno y una de las producciones que más curiosidad despertó entre los fanáticos de la ciencia ficción es Futuro desierto.

Esta historia mezcla tecnología, tensión social y androides en un escenario donde la convivencia entre humanos y robots comienza a volverse cada vez más peligrosa. En este sentido, se vuelve una serie que propone una mirada inquietante sobre el futuro y sobre como la IA podría modificar por completo las relaciones humanas.

De qué trata Futuro desierto La serie sigue la historia de un ingeniero en robótica que decide mudarse junto a su familia a México mientras desarrolla en secreto androides prácticamente indistinguibles de las personas.

A medida que avanza la trama, la presencia de estos robots comienza a alterar la forma en que los humanos se relacionan entre sí y con la tecnología. El miedo, la desconfianza y los conflictos sociales empiezan a crecer en un contexto donde cada vez resulta más difícil diferenciar qué es humano y qué no.

El elenco de la serie José María Yazpik

Astrid Bergès-Frisbey

Juan Carlos Remolina Además de la tensión tecnológica, Futuro desierto apuesta por un clima oscuro y reflexivo que la convirtió en una de las opciones más comentadas entre quienes disfrutan de las historias distópicas en plataformas de streaming.