Fin de semana largo: las 3 comedias coreanas de Netflix que tenés que maratonear sí o sí
The WONDERfools, A la caza de los espíritus malignos y Detrás de tu toque son las tres propuestas para de un solo tirón.
El fin de semana largo acaba de empezar y Netflix tiene varias series de comedia ideales para maratonear de un solo tirón. Entre los estrenos y títulos recomendados aparecen Wonderfools, A la caza de los espíritus malignos y Detrás de tu toque. Las tres producciones coreanas prometen risas, situaciones inesperadas y personajes fuera de lo común.
The WONDERfools es un K-Drama que mezcla comedia, ciencia ficción y superhéroes. Ambientada en los años 90, la historia sigue a un grupo de vecinos algo torpes que, tras un accidente inesperado, adquieren superpoderes. Sin embargo, sus habilidades son tan absurdas e imperfectas que terminan generando situaciones desopilantes.
La crítica la recomienda por la química entre sus protagonistas, quienes logran una dinámica natural y elevan cada escena con interpretaciones muy sólidas. Además, la serie se presenta como una propuesta fresca porque juega con los clichés clásicos del género y les da un giro mucho más divertido.
La serie con personajes graciosos y poderes sobrenaturales
Por otro lado, Netflix también tiene A la caza de los espíritus malignos, una serie que sigue a un grupo de empleados de un restaurante de fideos que, en realidad, poseen habilidades sobrenaturales y se dedican a perseguir espíritus malignos. La producción combina con equilibrio escenas cotidianas, humor y secuencias de acción.
La veterinaria con un poder único
Tampoco puede faltar Detrás de tu toque, una comedia protagonizada por una veterinaria que descubre que tiene el poder de ver el pasado de animales y personas. Pero existe una condición muy particular: debe tocar una parte específica del cuerpo para acceder a esa información. Gracias a esta habilidad, termina formando una inesperada alianza con un detective local para resolver distintos casos.