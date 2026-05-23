Fin de semana largo: las 3 comedias coreanas de Netflix que tenés que maratonear sí o sí

The WONDERfools, A la caza de los espíritus malignos y Detrás de tu toque son las tres propuestas para de un solo tirón.

El fin de semana largo acaba de empezar y Netflix tiene varias series de comedia ideales para maratonear de un solo tirón. Entre los estrenos y títulos recomendados aparecen Wonderfools, A la caza de los espíritus malignos y Detrás de tu toque. Las tres producciones coreanas prometen risas, situaciones inesperadas y personajes fuera de lo común.

The WONDERfools es un K-Drama que mezcla comedia, ciencia ficción y superhéroes. Ambientada en los años 90, la historia sigue a un grupo de vecinos algo torpes que, tras un accidente inesperado, adquieren superpoderes. Sin embargo, sus habilidades son tan absurdas e imperfectas que terminan generando situaciones desopilantes.

La crítica la recomienda por la química entre sus protagonistas, quienes logran una dinámica natural y elevan cada escena con interpretaciones muy sólidas. Además, la serie se presenta como una propuesta fresca porque juega con los clichés clásicos del género y les da un giro mucho más divertido.

the wonderfools La serie coreana con superhéroes y poderes absurdos. Netflix

La serie con personajes graciosos y poderes sobrenaturales Por otro lado, Netflix también tiene A la caza de los espíritus malignos, una serie que sigue a un grupo de empleados de un restaurante de fideos que, en realidad, poseen habilidades sobrenaturales y se dedican a perseguir espíritus malignos. La producción combina con equilibrio escenas cotidianas, humor y secuencias de acción.