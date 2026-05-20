Esta película de Netflix es acción brutal desde el inicio hasta el fin

La película de acción de Netflix que todos vuelven a mirar por su intensidad. Un asesino, una traición y una guerra feroz.

“Polar” es una película de acción entre las más vistas de Netflix. Tiene acción, violencia y suspenso. La historia sigue a un asesino profesional que está a días de retirarse, pero termina siendo el próximo objetivo de la organización para la que trabajó durante años.

La película del asesino que terminó perseguido por su propio jefe La película está basada en la novela gráfica “Polar: Came From the Cold”, creada por el ilustrador español Víctor Santos. Netflix lanzó la adaptación con Mads Mikkelsen como protagonista, uno de los actores más reconocidos del cine europeo en los últimos años.

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En la trama, Duncan Vizla, conocido como “Black Kaiser”, intenta alejarse de su vida como asesino a sueldo después de décadas de trabajo. Sin embargo, su jefe decide eliminarlo antes de pagarle una fortuna acumulada durante años de servicio.