Netflix: todos hablan de esta serie por su obsesiva historia
La serie de Netflix que incomoda, atrapa y dejó a todos hablando. Una historia divertida que mezcla deseo, caos y tensión absoluta.
Vladimir en Netflix es una serie de las más comentadas. Se trata de una profesora universitaria que entra en una obsesión peligrosa tras la llegada de un joven colega atractivo. Ella está fascinada, pero termina arrastrando su matrimonio, su trabajo y su estabilidad emocional hacia un caos total.
Por qué esta serie genera tanta reacción entre quienes la ven
La serie está basada en la novela de Julia May Jonas y tiene como protagonista a Rachel Weisz, acompañada por Leo Woodall. Desde su estreno, muchas reseñas coincidieron en algo: Vladimir incomoda, provoca tensión y deja escenas difíciles de olvidar.
Rachel Weisz interpreta a una profesora de literatura que atraviesa una crisis personal mientras su esposo enfrenta acusaciones dentro de la universidad. En medio de ese escenario aparece Vladimir, un docente joven, carismático y admirado por todos. A partir de ahí, la protagonista empieza a perder el control sobre sus deseos y pensamientos.