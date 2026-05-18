La película de Netflix que sacude a los creyentes con una historia real y dolorosa

La película de Netflix basada en un pastor real que fue acusado de hereje. Esta producción generó debates por su mirada sobre la fe.

La fe también divide. En Netflix, una película basada en hechos reales, muestra la caída de un pastor famoso que desafió las reglas de su propia iglesia. Come Sunday revive la historia de Carlton Pearson, un líder religioso de Estados Unidos que perdió prestigio, apoyo y parte de su comunidad después de cambiar su forma de interpretar la Biblia.

Netflix: la historia real detrás de Come Sunday La película se centra en Carlton Pearson, uno de los pastores pentecostales más conocidos de los años noventa. Pearson llegó a reunir miles de personas en su iglesia de Oklahoma y construyó una figura muy fuerte dentro del evangelismo televisivo en Estados Unidos. Todo cambió después del genocidio en Ruanda, ocurrido en 1994, cuando comenzó a cuestionar la idea tradicional del infierno eterno.

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Según la historia que muestra la película, Pearson sintió que un Dios compasivo no condenaría a millones de personas para siempre. A partir de esa reflexión empezó a predicar el llamado “Evangelio de la Inclusión”, una mirada religiosa que rechazaba la condena eterna y defendía una fe más abierta. Esa postura generó rechazo inmediato dentro de sectores conservadores del pentecostalismo.