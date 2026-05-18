Netflix estrenó "Kartavya", un oscuro thriller policial que promete atrapar a los amantes del suspenso

El catálogo de Netflix renovó su propuesta con el desembarco de una película muy esperada de la industria india: Kartavya. Este nuevo thriller de suspenso policial, que cuenta con el protagonismo estelar de la figura de Bollywood, Saif Ali Khan.

“Con la seguridad de su familia en juego y las crecientes amenazas que lo acechan, un policía debe decidir hasta dónde está dispuesto a llegar para hacer justicia”, resume la sinopsis de la plataforma de streaming .

La historia se sumerge en la vida de Pawan, un agente de las fuerzas de seguridad que queda en el centro del ojo público y bajo una asfixiante presión institucional tras un grave incidente: un periodista que se encontraba bajo su custodia y protección sufre un violento ataque.

A partir de ese punto de quiebre, el protagonista se verá atrapado en una red de amenazas crecientes.

El guión de la película se estructura sobre la delgada línea que divide su estricto deber profesional de la necesidad urgente de resguardar la integridad de sus seres queridos, todo en medio de un contexto donde la corrupción y las presiones de poder no dan tregua.

El largometraje cuenta con un reparto de actores de reparto que le aportan espesura dramática a la narración:

Rasika Dugal

Sanjay Mishra

Zakir Hussain

Manish Chaudhari

Con una duración ágil, que apenas supera los 100 minutos, la película logra condensar de manera equilibrada secuencias de acción con los elementos clásicos del drama procedimental.

Más allá del misterio central, la propuesta de Kartavya apunta a indagar en la psicología y el costado más vulnerable de aquellos servidores públicos expuestos a resolver encrucijadas éticas extremas en situaciones límite.