¿Adentro o afuera? Expertos explican dónde debe dormir el perro durante las noches de invierno

El dilema sobre el lugar para el descanso nocturno de un perro genera debates. Mientras algunos dueños defienden la permanencia de la mascota en el exterior, otros priorizan su ingreso al hogar. Los especialistas señalan que hay que hacer evaluaciones.

La decisión final requiere cruzar variables tanto del entorno humano como de la propia biología canina. En el plano habitacional, influyen la infraestructura disponible (como galerías techadas o espacio interno) y la salud de los convivientes, evaluando por ejemplo la presencia de personas alérgicas.

Desde el punto de vista orgánico, la resistencia al frío no es uniforme en el mundo canino. Elementos como la edad, la talla y las características del manto piloso son determinantes.

En el caso de los cachorros y los perros de edad avanzada, presentan problemas para autorregular la temperatura corporal . Además, las razas de pelo corto o aquellas sin subcapa térmica carecen de la protección natural necesaria para afrontar la intemperie invernal.

Más allá de la respuesta física al clima, el componente etológico, el estudio del comportamiento animal, resulta crucial. Al ser individuos gregarios, los perros ligan su estabilidad emocional a la estructura familiar.

El descanso en cercanía con sus tutores es interpretado por el animal como una garantía de resguardo y pertenencia.

Por el contrario, el aislamiento forzado en el patio durante la noche, especialmente en ejemplares muy integrados a la rutina de la casa, suele desencadenar cuadros severos de estrés, frustración y ansiedad por separación.

Para conciliar la higiene del hogar con las necesidades de la mascota, los profesionales sugieren un modelo intermedio que evite la exposición a las condiciones climáticas adversas.

La pauta ideal consiste en garantizar un espacio cubierto, seco y templado en el interior de la vivienda exclusivamente para las horas de sueño, manteniendo la dinámica de juego, estimulación y esparcimiento al aire libre durante las horas diurnas.

La alternativa más saludable es acondicionar un rincón específico para el animal, utilizando colchonetas, mantas o un corral, en un sector de la casa que esté completamente libre de corrientes de aire y humedad.