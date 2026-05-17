Netflix: el thriller con giros inesperados que arrasa y es ideal para maratonear este domingo

En su catálogo Netflix tiene una miniserie arrasadora de seis episodios. Se trata de "El jardinero", una producción que combina a la perfección el suspense, el drama psicológico y los secretos familiares, convirtiéndose en una de las más vistas actualmente.

“La madre de Elmer aprovechó su falta de emociones para convertirlo en sicario, pero cuando él se enamora de una víctima, la fachada de ambos como jardineros se tambalea”, resume la sinopsis de la plataforma de streaming .

Su formato breve y directo, es ideal para un maratón de fin de semana.

La historia, ambientada en la pintoresca Pontevedra, introduce en la vida de Elmer (Álvaro Rico), un joven introvertido con un talento excepcional para la botánica. Trabaja junto a su madre en un vivero familiar, pero detrás de esta fachada idílica se esconde un oscuro y peligroso negocio criminal.

"El jardinero" se destaca por su atmósfera opresiva y una tensión constante que mantiene al espectador en vilo hasta el último episodio.

Un elemento clave en la trama es la alexitimia, un trastorno que afecta la capacidad del protagonista para identificar y expresar sus emociones, jugando un papel fundamental en su desarrollo.

El reparto es otro de los puntos fuertes de la serie. Álvaro Rico clava su interpretación de Elmer, mientras que la reconocida actriz mexicana Cecilia Suárez brilla en el papel de su madre, La China Jurado. Suárez dota a su personaje de una ambigüedad escalofriante, mostrando a una madre calculadora y obsesiva que utiliza el negocio familiar como tapadera para su red criminal. Su carisma y su capacidad para transmitir una mezcla de cariño y manipulación son pilares fundamentales del éxito de la producción.

La trama da un giro inesperado cuando La China Jurado le encarga a Elmer la misión de asesinar a Violeta (Catalina Sopelana), una joven considerada problemática por un cliente.

Por primera vez en su carrera como asesino a sueldo, Elmer comienza a desarrollar sentimientos hacia su objetivo, lo que interfiere en su capacidad para cumplir la misión y lo lleva a cuestionarse su propia humanidad. Paralelamente, dos agentes de policía se acercan peligrosamente a descubrir la red de crímenes que Elmer y su madre han tejido a lo largo de los años.