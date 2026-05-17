Las 2 películas de thriller psicológico que están arrasando en Netflix y son perfectas para maratonear

Kartavya y The killer son las propuestas de Netflix para quienes aman las historias cargadas de intriga y giros inesperados.

El thriller es uno de los géneros más vistos del 2026 y el más elegido por las plataformas. Las historias de misterio, crimen, desapariciones y giros inesperados están conquistando el mundo y Netflix tiene dos producciones emocionantes para devorar de un solo tirón durante el fin de semana.

En pocas palabras Dos thrillers psicológicos: Netflix suma a su catálogo dos impactantes producciones, "Kartavya" y "The Killer", ideales para los amantes de la intriga y los giros argumentales inesperados.

Netflix suma a su catálogo dos impactantes producciones, "Kartavya" y "The Killer", ideales para los amantes de la intriga y los giros argumentales inesperados. "Kartavya" y su trama: La película sigue a un policía que, bajo presión para resolver el asesinato de una periodista bajo su custodia en 4 días, se enfrenta a un líder espiritual y a crisis familiares. Destaca la actuación de Saif Ali Khan y la crítica social a la India rural.

La película sigue a un policía que, bajo presión para resolver el asesinato de una periodista bajo su custodia en 4 días, se enfrenta a un líder espiritual y a crisis familiares. Destaca la actuación de Saif Ali Khan y la crítica social a la India rural. "The Killer" y su director: Dirigida por David Fincher, esta producción narra la historia de un asesino a sueldo que, tras un error fatal en París, desata una cacería internacional contra sus empleadores. Se elogia su atmósfera fría y magnética. Resumen generado por Thinkindot AI

La primera es Kartavya, una película que sigue a un policía en apuros luego de que asesinen a una importante periodista bajo su custodia. Con la presión de resolver el crimen en 4 días, el policía se cruza con un poderoso líder espiritual involucrado en crímenes y, paralelamente, tiene un conflicto familiar que desata una crisis violenta.

Los expertos la recomiendan por la actuación de Saif Ali Khan, quien interpreta a un policía agotado y vulnerable de forma contenida, cruda y brillante. También alaban la crítica social a problemas reales que atraviesan a la población rural de la India.

Kartavya La película Kartavya tiene una duración exacta de 104 minutos, lo que equivale a 1 hora y 44 minutos de reproducción. Archivo

La segunda película para maratonear The killer presenta a un asesino a sueldo que comete un error fatal al errar un tiro en París. Tras el incidente, sus empleadores intentan eliminarlo en su propio hogar como represalia, dejando a su pareja gravemente herida. En ese momento, el asesino inicia una cacería internacional contra sus compañeros y superiores.