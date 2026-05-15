La película de Netflix ganadora del Oscar que no podés dejar de ver

Netflix no solo revolucionó la forma en que consumimos entretenimiento, sino que también se convirtió en un refugio para el cine de alto nivel. La plataforma logró que películas que antes solo se veían en festivales llegaran a livings de todo el mundo. Este movimiento permitió que historias íntimas y locales tuvieran un alcance global sin precedentes.

Roma es una pieza fundamental de este catálogo, perteneciente al género del drama. Dirigida por Alfonso Cuarón, la película tiene una duración de 135 minutos y está filmada íntegramente en blanco y negro. La historia es un homenaje a la infancia del director en la Colonia Roma de la Ciudad de México durante los inicios de la década de 1970, enfocándose en la vida de una empleada doméstica.

El reparto está protagonizado por Yalitza Aparicio, quien interpreta a Cleo, y Marina de Tavira, en el papel de Sofía, la madre de familia. La elección de Aparicio, quien no tenía formación previa como actriz, le otorgó a la película una naturalidad y una verdad emocional que conmovió a la crítica y al público por igual.

La trama se centra en el día a día de Cleo, una joven de origen mixteco que trabaja para una familia de clase media-alta. A través de sus ojos, vemos cómo la estructura familiar se tambalea ante la ausencia del padre, mientras el contexto político de México se vuelve cada vez más violento. Es un relato que entrelaza los dramas personales con los conflictos sociales de una época marcada por los cambios.

Cuarón, quien también se encargó de la fotografía, utiliza planos largos y movimientos de cámara lentos para que el espectador se sienta parte de la casa. El diseño de sonido es tan detallado que permite escuchar la vida de la ciudad de fondo, logrando una experiencia inmersiva.

Roma hizo historia al ser la primera producción mexicana en ganar el Oscar a Mejor Película Extranjera. Además, obtuvo los premios a Mejor Director y Mejor Fotografía. Su éxito demostró que una historia local, hablada en español y lenguas indígenas, puede ser universal si se cuenta con honestidad.

Esta película es una invitación a detenerse y observar los detalles de la vida cotidiana. Si todavía no la viste en Netflix, es el momento ideal para descubrir por qué se considera una de las mejores películas.

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