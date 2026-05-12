Qué ver en Netflix: una película romántica que sorprende

Anne Hathaway y Peter Dinklage protagonizan una película romántica distinta en Netflix, con drama, humor y una historia fuera de lo común.

Netflix cuenta en su catálogo una película que mezcla drama, humor, romance y crisis personales. Se trata de She Came to Me, conocida en español como Llegó a mí, una producción protagonizada por Anne Hathaway y Peter Dinklage que rápidamente comenzó a llamar la atención entre los usuarios de la plataforma.

La película fue escrita y dirigida por Rebecca Miller y tuvo su estreno mundial en el Festival Internacional de Berlín de 2023. La historia apuesta por un tono diferente al de las clásicas comedias románticas y propone una mirada más íntima sobre los vínculos y las emociones humanas.

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La trama sigue a Steven Lauddem, un compositor de ópera que atraviesa un fuerte bloqueo creativo mientras intenta terminar una obra importante para su carrera. Su vida cambia cuando conoce a Katrina, una mujer excéntrica y espontánea que despierta en él una nueva inspiración. A partir de ese encuentro, comienzan a aparecer conflictos emocionales, decisiones impulsivas y tensiones familiares.

Además de Hathaway y Dinklage, el elenco incluye a Marisa Tomei, Joanna Kulig y Brian d'Arcy James. La película tiene una duración de 102 minutos. Uno de los aspectos más destacados de la producción es el lugar que ocupa la ópera dentro de la historia.