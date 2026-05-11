Netflix estrenó la serie turca perfecta para maratonear: tiene temporadas de solo 8 capítulos y arrasa en 2026

Netflix estrena nuevos capítulos de la serie Gracias, ¿el siguiente?, una comedia romántica turca centrada en Leyla Taylan, una abogada de renombre en Estambul que, tras una traición amorosa, decide sumergirse en el mundo de las citas modernas junto a sus amigas.

Tras dos temporadas llenas de crisis y traiciones, la nueva muestra a Leyla como una mujer que ha aprendido a reflexionar y sanar. Ahora profundiza en sus relaciones previas, como la de Cem Murathan y su ex novio, y lidia con la presión social por el matrimonio y el miedo al compromiso de la juventud actual.

Gracias, ¿el siguiente?, destaca por su enfoque fresco que rompe con estilo tradicional de las novelas turcas. En esta serie se ofrece una estética neoyorquina, sofisticada, con fiestas veraniegas y banda sonora que transforma el clima de cada escena.

Asimismo, la nueva propuesta presenta giros inesperados que mezclan situaciones legales con la vida privada de Leyla . Pero en cada momento de caos, hay una red de apoyo femenina que funciona como el verdadero motor de la historia.

Qué dicen los críticos

La crítica destaca que es una serie visualmente atractiva y elogia la actuación magnética de Serenay Sarikaya, quien sostiene gran parte de la historia con carisma y sensibilidad. Sin embargo, algunos especialistas señalan que, en algunas ocasiones, la trama recuerda a las clásicas comedias románticas.

A su vez, es una propuesta ideal para maratonear porque cada temporada cuenta con 8 capítulos de aproximadamente 40 minutos cada uno. Además, la estructura de ellos y sus enredos constantes amorosos mantienen la intriga vigente que invita a ver el episodio siguiente.

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