Netflix: Delfina Chaves y Enzo Vogrincic lideran una nueva serie distópica

Delfina Chaves protagonizará El futuro es nuestro, la nueva serie distópica de Netflix basada en una novela de Philip K. Dick.

Netflix sigue apostando fuerte por las producciones latinoamericanas y ya trabaja en una de sus series más ambiciosas para los próximos años. Se trata de El futuro es nuestro, una tira de ciencia ficción protagonizada por Delfina Chaves y Enzo Vogrincic que promete convertirse en uno de los grandes estrenos de la plataforma.

La miniserie estará basada en la novela The World Jones Made, escrita por Philip K. Dick, autor reconocido por obras que inspiraron clásicos del cine y la televisión de ciencia ficción. Esta adaptación será la primera realizada en español sobre uno de sus libros y contará con una mirada completamente latinoamericana.

La historia transcurre en el año 2047, en un contexto marcado por el colapso ambiental, la falta de recursos y una creciente violencia social. Frente a esa crisis aparece FedSur, una coalición de países sudamericanos que intenta imponer orden con medidas extremas. En ese escenario surge un joven líder espiritual capaz de movilizar multitudes y desafiar al sistema.

La serie tendrá ocho episodios y combinará ciencia ficción, política, drama y religión. Desde Netflix adelantaron que buscarán mostrar una distopía con identidad regional, alejada de las típicas historias futuristas de Hollywood. El proyecto también incluirá escenas de acción y un fuerte componente social.

Además de Delfina Chaves y Enzo Vogrincic, el elenco contará con actores de distintos países de América Latina como Emiliano Zurita, Marleyda Soto y Marco Antonio Caponi. La producción estará a cargo de K&S Films, la misma compañía detrás de El Eternauta.