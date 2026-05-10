La miniserie sueca de Netflix basada en un caso real que se ve rápido y atrapa sin exagerar

Con 4 episodios, esta miniserie sueca de Netflix reconstruye una investigación marcada por el paso del tiempo y una búsqueda que parecía no tener salida.

La miniserie sueca de Netflix parte de un doble crimen ocurrido en Linköping y sigue una investigación que se extiende durante años.

Las producciones nórdicas encontraron una forma muy particular de contar el crimen: menos ruido, más tensión contenida y una atención especial por el desgaste que deja una investigación cuando el tiempo pasa y no aparecen respuestas. The Breakthrough entra de lleno en esa tradición con una historia sueca de Netflix que se apoya en un caso real y en una búsqueda que parecía condenada al estancamiento.

La miniserie arranca con un doble homicidio a plena luz del día en la ciudad de Linköping, a comienzos de los 2000. La falta de sospechosos, de motivo claro y de pruebas decisivas convierte el caso en una de las investigaciones más complejas de Suecia. A partir de ahí, The Breakthrough sigue el paso de los años, el desgaste policial y la insistencia de quienes se niegan a dejar la causa enterrada.

image Basada en hechos reales, la miniserie retoma uno de los casos más grandes en la historia criminal de Suecia. Netflix

Investigaciones Nórdicas: Tensión y Desgaste del Tiempo Uno de los elementos que más peso le da a The Breakthrough es justamente ese anclaje en hechos reales. La serie toma como base la segunda investigación criminal más grande de la historia sueca y pone el foco no solo en el crimen, sino también en el trabajo paciente que permitió reactivar una causa que llevaba mucho tiempo sin resolverse. En ese sentido, el interés no está puesto en el golpe fácil, sino en la persistencia y en la manera en que una pista puede tardar años en aparecer.

También juega a favor el formato. The Breakthrough tiene solo 4 episodios, algo que la vuelve especialmente cómoda para quienes buscan una miniserie breve, directa y sin desvíos innecesarios. Esa duración ayuda a que el relato avance con firmeza y sostenga el suspenso sin perder tiempo en vueltas de más.