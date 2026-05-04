Netflix estrena una serie true crime de 4 episodios basada en casos reales que todos están viendo
La nueva temporada de la serie que expone casos reales escalofriantes y señales de alerta en relaciones que terminaron en violencia.
Netflix renueva su catálogo y agrega una joya para los amantes del true crime. El género en auge está conquistando todas las plataformas por sus espeluznantes casos que sorprenden historias misteriosas y perturbadoras.
Los peores ex del mundo estrena su segunda temporada de 4 episodios el 6 de mayo. Cada capítulo se centra en una relación que escaló a niveles extremos de violencia y manipulación, acabando en crímenes macabros y mediáticos.
La nueva temporada sigue de cerca 2 casos:
- Wade Wilson: conocido en redes sociales como el “asesino del diablo guapo”, quien había construído una imagen perfecta para ocultar su brutalidad extrema. Fue condenado por 2 asesinatos en Florida.
- Geoffrey Paschel: es un ex participante de un reality show, pero con un macabro historial de secuestro y agresión.
La serie despierta interés en los espectadores porque utiliza testimonios directos de los sobrevivientes, grabaciones de cámaras corporales de la policía y recreaciones animadas de los hechos. A través de ellos se exploran las red flags (señales de alerta) de los asesinos y cómo relaciones aparentemente normales terminaron de la peor manera.
Qué dice la crítica sobre la serie
La crítica destaca la tensión constante que encierra a cada uno de los episodios, tanto que “te hace querer revisar tus cerraduras”. Asimismo están editados con una calidad única, logrando que cada episodios sea imposible de quitar.
Por eso, es una serie ideal para maratonear. Con apenas 4 episodios y relatos independientes, se puede ver de una sola vez sin perder intensidad. Sin embargo, conviene hacerlo con cierta cautela: su carga emocional puede resultar agotadora e incluso generar incomodidad.
Aun así, la crítica la recomienda no solo por su tensión narrativa, sino también por su valor: permite identificar patrones de abuso y conductas obsesivas que suelen pasar desapercibidas. Además, cada caso está respaldado por expedientes judiciales reales, lo que refuerza su impacto.