Netflix estrena una serie true crime de 4 episodios basada en casos reales que todos están viendo

Netflix renueva su catálogo y agrega una joya para los amantes del true crime . El género en auge está conquistando todas las plataformas por sus espeluznantes casos que sorprenden historias misteriosas y perturbadoras.

Los peores ex del mundo estrena su segunda temporada de 4 episodios el 6 de mayo. Cada capítulo se centra en una relación que escaló a niveles extremos de violencia y manipulación, acabando en crímenes macabros y mediáticos.

La serie despierta interés en los espectadores porque utiliza testimonios directos de los sobrevivientes, grabaciones de cámaras corporales de la policía y recreaciones animadas de los hechos. A través de ellos se exploran las red flags (señales de alerta) de los asesinos y cómo relaciones aparentemente normales terminaron de la peor manera.

Qué dice la crítica sobre la serie

La crítica destaca la tensión constante que encierra a cada uno de los episodios, tanto que “te hace querer revisar tus cerraduras”. Asimismo están editados con una calidad única, logrando que cada episodios sea imposible de quitar.

los peores ex del mundo 1 Cada capítulo dura 1 hora. Archivo

Por eso, es una serie ideal para maratonear. Con apenas 4 episodios y relatos independientes, se puede ver de una sola vez sin perder intensidad. Sin embargo, conviene hacerlo con cierta cautela: su carga emocional puede resultar agotadora e incluso generar incomodidad.

Aun así, la crítica la recomienda no solo por su tensión narrativa, sino también por su valor: permite identificar patrones de abuso y conductas obsesivas que suelen pasar desapercibidas. Además, cada caso está respaldado por expedientes judiciales reales, lo que refuerza su impacto.