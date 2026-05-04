Por qué Envidiosa solo tendrá cuatro temporadas en Netflix

Netflix sigue apostando fuerte por las producciones argentinas y una de las más comentadas en los últimos tiempos es Envidiosa . La serie, que combina comedia y drama, logró captar la atención del público desde su estreno en 2024 y se convirtió en un fenómeno dentro del catálogo.

Con episodios breves, resulta ideal para maratonear. Es una serie argentina de comedia dramática romántica que sigue la vida de Victoria, conocida como Vicky. La historia arranca cuando su pareja de años la deja y rápidamente se casa con otra mujer. A partir de ese golpe emocional, ella entra en crisis y empieza a replantearse su vida personal, mientras observa cómo sus amigas avanzan en sus relaciones.

La protagonista intenta reconstruirse y encontrar el amor, pero en el camino aparecen dos vínculos muy distintos que la ponen en conflicto. Por un lado, un hombre exitoso y seguro; por otro, alguien más simple con quien conecta de otra manera. Esta búsqueda, atravesada por inseguridades y comparaciones, es el eje de la trama.

El elenco está encabezado por Griselda Siciliani y lo completan Esteban Lamothe, Benjamín Vicuña, Pilar Gamboa, Violeta Urtizberea y Marina Bellati, entre otros. Cada episodio tiene una duración aproximada de media hora, lo que hace que la historia avance con ritmo ágil. En cuanto al género, mezcla comedia romántica con drama, abordando temas como la presión social, la amistad, el amor y la búsqueda de identidad en la adultez.

La producción tuvo cuatro temporadas en total. La última se estrenó el 29 de abril de 2026 y fue confirmada como el cierre definitivo de la historia. Esta temporada final cuenta con 10 episodios y busca darle un desenlace al recorrido emocional de Vicky.

En los capítulos finales, la protagonista enfrenta nuevos desafíos personales, como la convivencia en pareja y el vínculo con el hijo de su novio, además de reencontrarse con situaciones de su pasado. Todo esto la lleva a replantearse qué quiere realmente para su vida.

Con su última temporada, Envidiosa se despide como una de las comedias argentinas más populares recientes en streaming. Su combinación de humor, drama y situaciones reconocibles la convirtió en una propuesta fácil de conectar para el público.

¿Por qué Envidiosa solo tendrá cuatro temporadas?

Griselda Siciliani protagoniza el nuevo éxito de Netflix, Envidiosa Foto: Netflix NETFLIX. Envidiosa

La guionista Carolina Aguirre explicó que la decisión no se basa en una cancelación por falta de éxito, sino en una decisión creativa consensuada con Netflix y el equipo. La historia ya habría alcanzado su forma narrativa natural y los personajes principales están llegando al punto culminante de su arco dramático.

Estirar la trama más allá de ese punto, señaló la autora, podría forzar la historia y distorsionar el planteamiento original que tenían para la serie. Por eso, se eligió cerrar el ciclo ahora.