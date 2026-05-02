La miniserie de 6 capítulos de Netflix perfecta para el fin de semana largo

Una miniserie de supervivencia en Netflix sobre una mujer que sobrevive a un accidente aéreo en Canadá y enfrenta la naturaleza y sus propios recuerdos.

En el catálogo de Netflix hay una gran variedad de miniseries. Aquí te recomendamos una que sobresale en la plataforma y es perfecta para el fin de semana largo. Sigue respirando (título original Keep Breathing) es una miniserie estadounidense estrenada en 2022.

Fue creada por Martin Gero y Brendan Gall para Netflix. Pertenece al género drama de supervivencia, con elementos de thriller psicológico. La historia sigue a Liv, una abogada de Nueva York que toma un vuelo privado con destino a Canadá.

El avión se estrella en una zona remota y salvaje del país. A partir de ese momento, queda completamente sola y debe luchar para sobrevivir en condiciones extremas, enfrentando tanto la naturaleza como sus propios recuerdos y traumas.

Por un lado, se centra en la lucha física por sobrevivir en el bosque canadiense. Por otro, los flashbacks de la vida de la protagonista, que explican su estado emocional y las decisiones que la llevaron hasta ese viaje. Esta estructura le da al film un tono íntimo, además del suspenso propio de la supervivencia.

Netflix Sigue respirando Foto: Netflix Netflix. Sigue respirando