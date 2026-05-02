La miniserie de 6 capítulos de Netflix perfecta para el fin de semana largo
Una miniserie de supervivencia en Netflix sobre una mujer que sobrevive a un accidente aéreo en Canadá y enfrenta la naturaleza y sus propios recuerdos.
En el catálogo de Netflix hay una gran variedad de miniseries. Aquí te recomendamos una que sobresale en la plataforma y es perfecta para el fin de semana largo. Sigue respirando (título original Keep Breathing) es una miniserie estadounidense estrenada en 2022.
Fue creada por Martin Gero y Brendan Gall para Netflix. Pertenece al género drama de supervivencia, con elementos de thriller psicológico. La historia sigue a Liv, una abogada de Nueva York que toma un vuelo privado con destino a Canadá.
El avión se estrella en una zona remota y salvaje del país. A partir de ese momento, queda completamente sola y debe luchar para sobrevivir en condiciones extremas, enfrentando tanto la naturaleza como sus propios recuerdos y traumas.
Por un lado, se centra en la lucha física por sobrevivir en el bosque canadiense. Por otro, los flashbacks de la vida de la protagonista, que explican su estado emocional y las decisiones que la llevaron hasta ese viaje. Esta estructura le da al film un tono íntimo, además del suspenso propio de la supervivencia.
El reparto está encabezado por Melissa Barrera en el papel de Olivia “Liv” Rivera. La acompañan Jeff Wilbusch, Austin Stowell, Florencia Lozano, Juan Pablo Espinosa, Mike Dopud y Getenesh Berhe, entre otros.
La miniserie tiene una duración total de seis episodios, con capítulos que rondan entre 30 y 40 minutos. Es una propuesta recomendada para quienes disfrutan de historias de resistencia y drama personal. ¡Prepara el pochoclo y a disfrutar desde la comodidad del sillón!