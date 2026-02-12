La miniserie de misterio de Netflix que es perfecta para el fin de semana

Ya se va acercando el fin de semana y por eso te compartimos una miniserie que puede ser el plan perfecto para esos días de descanso. Me haces falta es una tira de misterio y suspenso disponible en Netflix , basada en la novela Missing You del escritor Harlan Coben .

La historia sigue a Kat Donovan, una detective de policía marcada por dos hechos dolorosos: la desaparición de su prometido hace más de diez años y la muerte de su padre. Kat ha construido su vida alrededor de su trabajo, pero sigue cargando con las heridas del pasado, lo que la hace un personaje complejo y emocionalmente profundo.

Todo cambia cuando, por casualidad, Kat descubre el perfil de su ex prometido en una aplicación de citas. Su reaparición despierta viejos recuerdos y secretos que creía olvidados. Esta coincidencia pone en marcha una serie de acontecimientos que mezclan su vida personal con su labor profesional, y la obliga a enfrentar situaciones inesperadas mientras intenta descubrir la verdad.

La miniserie tiene cinco capítulos, cada uno con una duración aproximada de 40 a 45 minutos. En el reparto está Rosalind Eleazar como Kat y Ashley Walters como Josh, entre otros talentosos actores.

Quién es Harlan Coben, el escritor de la miniserie de Netflix

Harlan Coben es un autor estadounidense de novelas de misterio y suspenso. Nació el 4 de enero de 1962 en Newark, Nueva Jersey. Es conocido por sus tramas con múltiples giros y secretos del pasado que influyen en la vida de los personajes, y ha sido el primer escritor en ganar los tres premios más importantes de novela criminal: el Edgar, el Shamus y el Anthony. Sus libros han sido traducidos a más de 40 idiomas y vendido más de 90 millones de copias en todo el mundo, lo que lo convierte en uno de los escritores contemporáneos más leídos del género.

Harlan Coben Harlan Coben

Además de su carrera como novelista, Coben ha tenido un impacto importante en la televisión y el streaming: bajo un acuerdo con Netflix, muchas de sus novelas han sido adaptadas a miniseries y dramas, incluyendo títulos como No hables con extraños, Me haces falta, Engaños y otros que han tenido difusión internacional. En estas adaptaciones también se desempeña como creador y productor ejecutivo, lo que ha ampliado su presencia más allá de los libros hacia un público global de series de misterio y suspenso.