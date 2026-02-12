Netflix: si te gustó Gambito de Dama, tienes que ver este impactante documental sobre la prodigio del ajedrez

Netflix estrenó un documental sobre la vida de una mujer que rompió con todos los esquemas. Material inédito y el testimonio en primera persona.

En febrero, Netflix sigue con su ronda de estrenos y en esta ocasión un documental sobre la mujer prodigio del ajedrez promete impactar a toda la audiencia. Para los fanáticos de Gambito de dama, la plataforma presentó “ La reina del ajedrez”.

Netflix: de qué se trata Este documental capturó la atención de todo el mundo. La dirección estuvo a cargo de la nominada al Oscar, Rory Kennedy y la producción fue seleccionada para el Festival de Sundance 2026.

En el documental de Netflix se cuenta la asombrosa vida de Judit Polgár, la mujer que rompió el techo de cristal en el ajedrez mundial. La producción no se limita a sus jugadas maestras sino que es un viaje profundo hacia los desafíos que enfrentó fuera del tablero.

reina Netflix revive una historia real impactante. Fuente: Netflix. La producción muestra que Judit desde su infancia fue parte de un experimento educativo de su padre, quien sostenía que los genios se "hacen". Uno de los puntos más álgidos del documental es su histórica rivalidad y enfrentamiento con Garry Kasparov, quien en su momento dudó de las capacidades de las mujeres en el deporte ciencia.

Por otra parte, la producción expone las barreras culturales y el machismo sistémico que Polgár debió superar para llegar a ser la única mujer en el top 10 del ranking mundial absoluto.