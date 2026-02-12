Cuánto salen y a dónde se consiguen las máscaras que usan los therians

Las máscaras therian se pueden conseguir en Mercado Libre a precios que arrancan desde los 22 mil pesos.

El término therian llegó para quedarse. Se trata de una etiqueta que agrupa a jóvenes y adolescentes bajo una premisa inusual: la identificación profunda con un animal no humano. Muchos están sorprendidos con este fenómeno que se instaló hace tiempo.

Cuánto sale una máscara therian Lo cierto es que este movimiento no se basa en el gusto por una especie sino en la creencia de que su esencia y psiquis pertenecen a un animal específico al que denominan theriotipo. Los que se inclinan por esta tendencia usan máscaras que los representan.

En Argentina las máscaras therian se pueden conseguir por Mercado Libre a precios que van desde los 22 mil pesos a los 142 mil pesos dependiendo del material con que está hecho el producto. Algunas vienen con el kit completo que incluye la máscara, patas y cola del animal. También se pueden conseguir en tiendas como Amazon.

Además, en Youtube hay miles de tutoriales para crear una máscara therian casera.

therian mascara Las máscaras therian se consgiuen por Mercado Libre. Para entender mejor este fenómeno hay que diferenciar a los therian de los furries. Este último crea un personaje animal por diversión o por arte, mientras que el therian sostiene que su identidad no es una elección sino una realidad interna con la que nació. Para ellos experimentar sensaciones mentales de su animal como el impulso de correr en cuatro patas, es una parte cotidiana de su vida que buscan comprender y canalizar.