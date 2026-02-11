En fotos: cuáles son todos los tipos de therians que aparecieron en Buenos Aires

En los últimos días, una nueva subcultura llamó la atención de los argentinos. Se trata de los “ therians ”, personas que se identifican espiritual o psicológicamente con animales no humanos. Grupos de decenas de personas coparon las plazas porteñas y las de otras ciudades argentinas como Mendoza y Córdoba.

A diferencia de otras expresiones como los furries , quienes suelen utilizar disfraces o crear personajes antropomórficos, los therians afirman que su vínculo con el animal es parte esencial de su identidad, no una representación externa.

Este fenómeno, cuyo nombre proviene del término griego theríon -que significa “bestia salvaje”-, ha comenzado a adquirir visibilidad en espacios públicos y en redes sociales. Los integrantes de esta comunidad manifiestan sentirse parte de una especie animal, a la que llaman "theriotipo", y sostienen que esta identificación es profunda, persistente y no voluntaria.

En plataformas como TikTok e Instagram, comenzó a difundirse contenido de grupos de therians que realizan movimientos en cuatro patas -conocidos como “cuadropedia”- o que utilizan elementos como máscaras y colas de animales.

Estas prácticas forman parte de la expresión de su identidad interna. Algunos relatan experimentar episodios denominados “cambios” o shifts, durante los cuales perciben el mundo a través de los sentidos y el comportamiento del animal con el que se identifican.

El crecimiento del movimiento ha generado un debate en la opinión pública. Mientras algunos sectores lo interpretan como una forma válida de autoexploración y expresión identitaria, otros lo cuestionan por sus implicancias psicológicas, especialmente entre adolescentes.

Mirá el video de la sirena therian

Una sirena therian

En contraste con quienes lo consideran una búsqueda legítima de pertenencia, hay especialistas que advierten sobre la posibilidad de que algunos integrantes atraviesen procesos de disociación o conflictos psicológicos no resueltos. Esta tensión ha llevado a que el fenómeno sea abordado tanto desde la sociología como desde la psicología clínica, en un intento por comprender sus motivaciones y consecuencias.

Si bien, la mayoría de los therians llevan máscaras de gatos, algunos se autoperciben lobos, otros perros y hasta hay quienes dicen sentirse zorros, monos y/o sirenas.

Mirá todas las fotos de los therians

Algunas personas que se identifican como therians se autoperciben "zorros".

La máscara más utilizada por los therians es la de gatos.

La subcultura de los Therians se expandió a lo largo del continente.