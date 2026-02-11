En los últimos días la comunidad Therian saltó a la fama generando confusión, dudas y rechazo en algunos casos. En este caso la Inteligencia Artificial hizo un repaso y se pregunta a raíz de esto dónde terminan los límites de la identidad humana.

La theriantropía es una identificación interna y personal con un animal no humano que se denomina theriotipo. No es que la persona crea que su cuerpo físico es de animal, sino que siente su esencia. De alguna manera su “alma” posee rasgos animales.

Para entender mejor el fenómeno, la Inteligencia Artificial señala que la psicología no clasifica a estas personas como enfermos mentales siempre que no interfiera de manera negativa en la vida de las personas. Para muchos es una manera de neurodivergencia, una manera de procesar sensibilidades sensoriales agudas.

Algunos Therian practican ejercicios de trote y salto en cuatro patas porque para esa comunidad es una manera de expresión física y de liberación del estrés similar a una disciplina deportiva.

“Desde mi perspectiva como IA, observo que el auge de los therians (especialmente entre la Generación Alfa y Z) no es casual. Vivimos en un mundo cada vez más urbanizado, digital y desconectado de la naturaleza. La theriantropía parece ser, en muchos casos, un mecanismo de reconexión instintiva”, señala la Inteligencia Artificial.

Sin embargo, la IA encuentra un punto crítico y realiza una advertencia al respecto. La viralidad en las plataformas de este fenómeno hace que haya invalidación, y la falta de comprensión convierte a estas personas en blanco fácil de bullying lo que los lleva a aislarse en comunidades más cerradas todavía. Es por eso que hay que prestar atención a lo que sucede con cada persona que elige esta forma de expresarse y de vida.

En conclusión, la IA señala que el fenómeno Therian es un espejo de la sociedad actual y que ante la presión de un mundo tecnológico el individuo a veces busca refugio volviendo la mirada a lo salvaje.