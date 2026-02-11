La inteligencia artificial no quiere ser tu "médico amigo": quiere que seas rentable

En los últimos días, OpenAI y otras grandes tecnológicas inundaron los medios con una nueva narrativa conmovedora: la inteligencia artificial es la "aliada" de los médicos. Nos venden un futuro donde, gracias a la tecnología, el doctor dejará de mirar la pantalla del ordenador para mirarnos a los ojos, recuperando esa calidez humana perdida entre la burocracia.

Es una historia preciosa, y también es una mentira piadosa. Si queremos entender lo que realmente pasa en la medicina, debemos abandonar la idea de hospitales como templos de la salud y empezar a verlos como lo que son para el mercado: fábricas de diagnósticos y tratamientos. Y en una fábrica, lo único que importa es el rendimiento.

El informe de OpenAI utiliza la palabra "aliado" para no asustar. Pero la realidad es que la inteligencia artificial no entra en el hospital para "hacer amigos" ni para que el cardiólogo tenga más tiempo para charlar sobre sus nietos. La inteligencia artificial entra por la misma razón por la que entró la maquinaria pesada en la minería, porque el ser humano es lento, costoso y propenso al error.

Pensándolo fríamente, un médico humano, por brillante que sea, es un cuello de botella biológico. Se cansa, necesita dormir, tiene días malos y tarda horas en leer historiales que una máquina procesa en segundos. En términos económicos, el médico humano tiene un "yield", o un rendimiento, bajo.

La promesa de que la inteligencia artificial liberará al médico del "papeleo" para que se dedique a la "empatía" es el mayor engaño del marketing corporativo actual. Si una herramienta permite que un doctor haga su trabajo en la mitad de tiempo, el sistema sanitario no le regalará ese tiempo libre para que le tome la mano al paciente y le consuele. El sistema usará ese tiempo ganado para que ese mismo médico atienda al doble de pacientes en la misma jornada.

El médico humano ante el avance de la inteligencia artificial

Nos dicen que el humano siempre estará "al mando" y lo llaman human-in-the-loop. Pero no se equivoque, no mantienen al humano ahí no porque sea mejor diagnosticando que la máquina ya que en muchos casos, ya no lo es; sino porque porque necesitamos a alguien a quien demandar si algo sale mal. El médico firma el papel por responsabilidad civil.

La próxima vez que lea sobre la "revolución humanista" de la inteligencia artificial en la salud, no se deje llevar por el romanticismo. Lo que presenciamos es la industrialización final de la medicina. Vamos hacia un sistema más rápido, más preciso y mucho más barato. Eso, sin duda, salvará vidas y democratizará el acceso. Pero no lo llame "empatía", su nombre es “optimización de recursos”.

La inteligencia artificial no es una aliada sentimental. Es una calculadora gigante diseñada para que el negocio de curar gente deje de ser tan ineficientemente humano.

Las cosas como son.

*Mookie Tenembaum aborda temas de tecnología como este todas las semanas junto a Claudio Zuchovicki en su podcast La Inteligencia Artificial, Perspectivas Financieras, disponible en Spotify, Apple, YouTube y todas las plataformas.