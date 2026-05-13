La IA a gran escala: cómo están cambiando los centros de datos

El avance tecnológico actual posiciona a la inteligencia artificial como el motor principal de la transformación digital. En este contexto, los centros de datos dejan de ser meros depósitos de información para transformarse en plataformas estratégicas que sostienen procesos complejos de analítica avanzada y procesamiento de información en tiempo real para las empresas.

La realidad de la región muestra una necesidad de actualización constante. Según el Índice Latinoamericano de Inteligencia Artificial (ILIA) 2025, elaborado por el Centro Nacional de Inteligencia Artificial (CENIA) de Chile y la CEPAL, existen brechas en la capacidad de cómputo local. Hiram Monroy, Commercial Senior Manager para AMD en Latinoamérica Hispana, sostiene que "hablar de inteligencia artificial a gran escala ya no es hablar de una promesa futura, sino de una realidad que está redefiniendo el papel de los centros de datos".

Para Monroy, este desafío requiere infraestructuras que sean híbridas y resilientes. La adopción de software y la formación de talento humano son insuficientes si no existe una base de hardware que soporte la ambición de los nuevos modelos. Por lo tanto, la modernización del equipamiento en los entornos de procesamiento es un factor clave para competir en el mercado global y asegurar la continuidad operativa. Para Monroy, este desafío requiere infraestructuras que sean híbridas y resilientes. La adopción de software y la formación de talento humano son insuficientes si no existe una base de hardware que soporte la ambición de los nuevos modelos. Por lo tanto, la modernización del equipamiento en los entornos de procesamiento es un factor clave para competir en el mercado global y asegurar la continuidad operativa.

El incremento en el uso de estas tecnologías genera una presión operativa mayor sobre el consumo energético y los sistemas de enfriamiento. La eficiencia en el uso de los recursos es ahora un componente estratégico que impacta de forma directa en los costos y la sostenibilidad. Las organizaciones demandan plataformas que entreguen una potencia alta con un gasto eléctrico menor para mantener el equilibrio en sus proyectos a largo plazo.

Data Center IA La infraestructura de los centros de datos requiere procesadores de alto rendimiento para procesar modelos complejos de inteligencia artificial. Shutterstock

Frente a este escenario, la infraestructura de hardware deja de ser un accesorio técnico para convertirse en un habilitador crítico. Las empresas requieren sistemas capaces de ofrecer un rendimiento alto sin sacrificar la capacidad de cómputo. La optimización del hardware permite que las cargas de trabajo más exigentes se ejecuten con una fluidez mayor, reduciendo el costo por procesamiento de datos.

Soluciones de AMD para una infraestructura eficiente

En esta línea, la compañía desarrolla herramientas específicas para optimizar el rendimiento en los centros de datos. Los procesadores EPYC maximizan el desempeño en entornos de nube, mientras que los aceleradores Instinct potencian las cargas de IA generativa y agéntica. Además, la tecnología Pensando mejora el flujo en las redes de seguridad y almacenamiento, permitiendo una gestión más ágil del tráfico de información.

Estas soluciones operan bajo el ecosistema abierto ROCm, que permite escalar la infraestructura sin quedar atados a un único proveedor. Esta flexibilidad es fundamental para las organizaciones que buscan mejorar su rendimiento y habilitar una operación más segura. Apostar por una base tecnológica preparada para las exigencias actuales permite que las empresas mejoren su agilidad y lideren la era tecnológica con una base sólida y escalable.