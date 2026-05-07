Apple permitirá elegir entre distintos modelos de inteligencia artificial en iOS 27

Apple prepara un cambio de paradigma en la configuración de sus dispositivos móviles para este año. El futuro sistema operativo iOS 27 permitirá que los usuarios elijan qué modelo de lenguaje de inteligencia artificial prefieren utilizar para gestionar las funciones nativas de los iPhone .

La función de extensiones de iOS 27 llegará de forma simultánea a las tablets y computadoras de Apple durante el último trimestre del año.

Esta nueva capacidad, identificada de forma interna como "Extensions", habilita el acceso a capacidades generativas de aplicaciones de terceros a través de herramientas integradas. Según informes de Bloomberg, Apple realiza pruebas con modelos desarrollados por Google y Anthropic para que operen dentro de Siri, Writing Tools e Image Playground. Esta estrategia busca otorgar una mayor flexibilidad en un mercado donde la oferta de software inteligente es cada vez más variada.

La implementación de esta función no se limitará únicamente al teléfono. La empresa planea llevar este sistema de elección a iPadOS 27 y macOS 27, unificando la experiencia en todas sus computadoras y tablets. Hasta el momento, ChatGPT era la opción principal disponible, pero el nuevo software abre la puerta a una competencia directa entre los distintos proveedores de servicios dentro de la interfaz oficial.

El objetivo de la firma no es construir una infraestructura propia desde cero , sino transformar su hardware actual en un entorno centrado en la inteligencia artificial . Al permitir que modelos externos procesen las solicitudes de los usuarios, Apple ahorra costos en servidores y ofrece una personalización que hasta ahora no existía en el ecosistema cerrado de la marca. Esta decisión responde a la percepción del sector de que la compañía avanzaba con mayor lentitud que sus competidores en esta área específica.

El cambio de mando y el futuro de iOS 27

Esta transición tecnológica coincide con un momento institucional clave para la organización. Ante la próxima salida de Tim Cook de la dirección ejecutiva, John Ternus toma la responsabilidad de guiar la estrategia de la marca. El nuevo líder debe consolidar la posición de Apple frente a rivales que lanzan servicios inteligentes de forma constante. La inclusión de motores externos en el sistema operativo representa una de las primeras medidas de esta nueva etapa de gestión.

Apple El sistema permitirá alternar entre diferentes proveedores de inteligencia artificial según la tarea que el usuario desee realizar en su iPhone.

La función "Extensions" permitirá que las aplicaciones instaladas provean sus capacidades generativas a demanda. Si un usuario prefiere la redacción de un modelo específico o la generación de imágenes de otro, podrá seleccionarlo desde el menú de ajustes. A pesar de los cambios en la cúpula, la empresa mantiene ingresos altos vinculados a estas tecnologías y planea potenciar la venta de hardware nuevo capaz de procesar estas tareas de forma local para garantizar la privacidad de los datos personales.