Análisis de la MacBook Air M5 ¿Vale la pena el diseño más delgado de Apple?

Apple presentó oficialmente su renovada línea de computadoras portátiles orientada a la eficiencia y el diseño compacto. El nuevo MacBook Air M5 llega al mercado local y global como una opción potente que busca cubrir el espacio entre el modelo básico Neo y las versiones profesionales Pro.

El chasis de la MacBook Air mantiene una estética sólida de aluminio con un espesor de solo 11 milímetros. Este modelo abandona definitivamente la forma de cuña para adoptar líneas rectas que guardan una relación directa con el resto de la familia de productos de la empresa. Con un peso de 1,23 kilogramos, el equipo resulta liviano para el transporte diario en cualquier mochila o bolso.

La pantalla de 13 pulgadas es un panel Liquid Retina con tecnología IPS que ofrece una resolución de 2560x1664 píxeles. El panel alcanza un brillo de 450 nits y cubre el 93% de la gama de colores P3, un dato técnico valorado por editores de fotografía. Aunque la marca mantiene una frecuencia de actualización de 60Hz y todavía no utiliza paneles OLED en este sector, la nitidez y la calidad del color cumplen con las exigencias de un flujo de trabajo estándar.

En cuanto a la conectividad, la computadora dispone de dos puertos Thunderbolt 4 y una entrada MagSafe 3 para la carga de energía. También incluye una entrada de audio de 3,5 mm y un lector de huellas dactilares integrado en el teclado para la seguridad del sistema. Apple ofrece este modelo en cuatro variantes cromáticas: Sky Blue, Starlight, Midnight y Silver.

Rendimiento del procesador M5 y su impacto en las notebooks

El motor principal de estas notebooks es el chip M5 de 10 núcleos, acompañado por un motor neural de 16 núcleos para tareas de inteligencia artificial. A diferencia de los modelos Pro, la MacBook Air M5 utiliza una refrigeración pasiva, es decir, no tiene ventiladores internos. Esta característica permite un funcionamiento totalmente silencioso, aunque establece ciertos límites térmicos cuando el equipo realiza procesos pesados de forma ininterrumpida.

Las pruebas de rendimiento indican que la potencia de un solo núcleo es casi idéntica a la que ofrece la versión Pro de entrada. Sin embargo, en tareas sostenidas como el renderizado de video largo, la falta de ventilación activa reduce la velocidad de procesamiento. En pruebas como Cinebench 2024, el modelo con ventilador supera a la versión Air en un 40% de efectividad térmica. De todas formas, para la edición de fotos en Photoshop o el uso de Lightroom, el dispositivo responde con agilidad.

Apple-MacBook-Air-m5 El chip M5 de 10 núcleos permite editar fotos y videos con rapidez, aunque la falta de ventilador limita el rendimiento en tareas de larga duración. Apple

El precio inicial del modelo de 13 pulgadas se ubica en los 1.099 dólares ($1.528.038 pesos argentinos aproximadamente) y cuenta con 16 GB de memoria RAM de serie. Es posible configurar el equipo con hasta 32 GB de RAM y un almacenamiento de 4 TB, aunque estas ampliaciones elevan el costo final de manera notable. Para la mayoría de las personas que buscan movilidad y una batería de larga duración, este equipo se presenta como una alternativa equilibrada frente a otras propuestas del mercado.