Ya sabemos la primera novedad del Samsung Galaxy S27 Ultra

La gigante surcoreana Samsung ya trabaja en su próximo buque insignia y las filtraciones revelan un avance técnico sin precedentes. El futuro Galaxy S27 Ultra llegará al mercado con un sistema de almacenamiento que promete cambiar las reglas del juego en velocidad y procesamiento, posicionándose como el teléfono más potente de la industria móvil global.

Este salto tecnológico responde a la creciente demanda de potencia que exige la inteligencia artificial generativa integrada en los dispositivos modernos. Mientras que los modelos actuales ofrecen un rendimiento sólido, la marca busca despegarse de la competencia mediante hardware de vanguardia . La implementación de nuevos estándares de lectura y escritura garantiza que las tareas más pesadas se ejecuten de forma instantánea, elevando la experiencia del usuario.

La información proviene del reconocido informante yeux1122, quien filtró que la compañía planea introducir la tecnología UFS 5.0 en su línea de gama alta para el próximo año. Según los reportes, el Galaxy S27 Ultra será el primer smartphone del mundo en incorporar este tipo de almacenamiento , lo que supone un hito en la arquitectura de los dispositivos móviles. Esta decisión marca un cambio de rumbo en la estrategia de la empresa, que inicialmente proyectaba esta mejora para más adelante.

La adopción de este estándar no es un capricho estético. En un mercado donde cada milisegundo cuenta, el teléfono insignia necesita canales de datos más anchos para no generar cuellos de botella. Samsung entiende que el hardware debe acompañar el crecimiento del software, especialmente cuando las aplicaciones de edición de video en 8K y los modelos de lenguaje locales ganan terreno en el uso cotidiano de los consumidores.

Velocidad de PC en la palma de tu mano

En términos de cifras, el impacto es asombroso. Se dice que el UFS 5.0 ofrece velocidades de interfaz de hasta 10,8 GB/s. Este rendimiento acerca al Galaxy S27 Ultra a las capacidades de las unidades SSD NVMe PCIe Gen 5 que utilizan las computadoras de alto rendimiento hoy en día. Para el usuario final, esto significa que el inicio de aplicaciones es prácticamente instantáneo y las transferencias de archivos pesados ocurren en pocos segundos.

Este nuevo almacenamiento permite que el teléfono gestione cargas de trabajo masivas sin sobrecalentarse ni mostrar signos de lentitud. Comparado con la serie Galaxy S26 actual, que utiliza el estándar UFS 4.1, la diferencia es palpable. Si bien el modelo anterior mejoró aspectos como el WriteBooster y la gestión de memoria, el salto al 5.0 duplica el ancho de banda teórico, ofreciendo una fluidez que redefine el concepto de "gama alta".

Almacenamiento-Samsung Galaxy S27 Ultra - Interna 2 El procesamiento de datos en el Galaxy S27 Ultra será la clave para la fluidez de las aplicaciones más exigentes. Samsung

IA generativa: el motor del cambio en el almacenamiento de Samsung

¿Por qué Samsung decidió adelantar sus planes? La respuesta está en la inteligencia artificial. La ejecución de modelos de IA directamente en el dispositivo requiere una velocidad de acceso a los datos extremadamente alta. Al procesar información de manera local sin depender de la nube, el almacenamiento del Galaxy S27 Ultra se convierte en el pilar fundamental para que funciones como la traducción en tiempo real o la generación de imágenes sean fluidas.

El organismo JEDEC finalizó el estándar UFS 5.0 a principios de este año, y los fabricantes de memoria ya trabajan para lanzarlo al mercado masivo. Al integrar este componente, el nuevo teléfono de la firma coreana asegura una longevidad mayor, permitiendo que el hardware soporte las futuras actualizaciones de software que serán cada vez más exigentes en términos de recursos y velocidad de transferencia interna.

Almacenamiento-Samsung Galaxy S27 Ultra - Interna 3 La tecnología UFS 5.0 llega para transformar radicalmente el rendimiento de cada teléfono premium de la marca. shutterstock

Comparativa con la serie actual y el camino a 2027

A diferencia de lo que vimos en años anteriores, donde las mejoras eran incrementales, esta vez Samsung apuesta por una ruptura técnica. El paso del UFS 4.1 al 5.0 representa una de las actualizaciones de hardware más significativas de la última década. El Galaxy S27 Ultra no solo busca ser un teléfono con buena cámara, sino una estación de trabajo portátil capaz de manejar archivos multimedia de gran tamaño con la misma solvencia que un equipo de escritorio.

Dada la rápida evolución del procesamiento de datos, este tipo de mejora resultará más importante de lo que parece en la actualidad. Con el hardware tomando forma y los plazos coincidiendo con el calendario de lanzamientos de la marca, el futuro de la telefonía móvil parece estar marcado por la velocidad extrema. El impacto en la productividad y el entretenimiento posicionará a este modelo como la referencia absoluta para la industria tecnológica en el corto plazo.