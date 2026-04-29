Increíble descuento de Samsung en Mercado Libre: un Smart TV 55 pulgadas Crystal para ver el Mundial 2026

La cercanía del Mundial 2026 empieza a mover el mercado de televisores en Argentina . Con la expectativa puesta en vivir cada partido con mejor imagen y mayor comodidad, varias marcas ya muestran ofertas fuertes en plataformas de venta online. En ese contexto, Samsung aparece en Mercado Libre con una opción pensada para quienes buscan renovar el living y dar el salto a una pantalla grande.

Se trata de un Smart TV Crystal de 55 pulgadas , una medida cada vez más elegida para disfrutar deportes, películas, series y videojuegos en el hogar. Su tamaño permite una experiencia más inmersiva sin llegar a los modelos de gama más alta, que suelen tener valores bastante superiores.

La pantalla 4K de este Samsung mejora la experiencia en deportes, películas, series y videojuegos en casa.

Uno de los puntos más fuertes del televisor es su resolución 4K, pensada para mejorar la experiencia visual en distintos tipos de contenido. Samsung destaca que el equipo permite experimentar cada matiz de color tal como fue creado y que además incorpora escalado a 4K.

Esta función resulta importante porque optimiza películas, series, juegos y transmisiones deportivas que no siempre llegan en la máxima calidad original. En una pantalla de 55 pulgadas, esa mejora puede notarse especialmente en escenas rápidas, repeticiones, partidos y contenidos con muchos detalles visuales.

De cara al Mundial 2026, una pantalla grande puede marcar una diferencia concreta. El tamaño, la nitidez y la posibilidad de acceder a aplicaciones de streaming hacen que este tipo de televisores se conviertan en una alternativa atractiva para quienes quieren preparar el hogar antes de la competencia.

ChatGPT Image 27 abr 2026, 04_25_14 p.m. El modelo de Samsung suma Wi-Fi, Bluetooth, tres puertos HDMI, USB y conexión de red. Imagen generada por la IA

Conectividad completa y diseño moderno

El Smart TV cuenta con Wi-Fi y puerto de red, dos opciones clave para conectarse a internet según la estabilidad disponible en cada hogar. También posee tres puertos HDMI, conexión USB y conectividad mediante Bluetooth.

Esa combinación permite conectar consolas, barras de sonido, notebooks, reproductores externos u otros dispositivos sin depender de una sola entrada. Para quienes usan el televisor como centro de entretenimiento, este apartado es uno de los más importantes.

En cuanto al diseño, Samsung propone una estética delgada y elegante. El equipo está fabricado en una sola lámina de metal y cuenta con un bisel fino, pensado para reducir distracciones visuales y sumar un toque moderno al ambiente. La marca también menciona un diseño inspirado en la aviación, con una terminación más sofisticada para integrarse al living o a una habitación.

ChatGPT Image 2 abr 2026, 02_11_10 p.m. En Mercado Libre figura con 30% de descuento y cuotas disponibles para comprarlo. Imagen generada por la IA

Seguridad, contenido gratis y una oferta fuerte

Otro punto para tener en cuenta es Samsung Knox Security, el sistema de seguridad integrado de la marca. Esta función protege frente a aplicaciones dañinas y sitios de phishing, además de resguardar datos sensibles como PIN y contraseñas. También suma protección para dispositivos IoT conectados al televisor.

El modelo permite acceder a Samsung TV Plus, una plataforma con más de 2700 canales gratuitos, incluidos más de 400 canales premium. Allí se pueden encontrar noticias nacionales y locales, deportes, películas y otros contenidos que se actualizan de manera regular.

En Mercado Libre, este Smart TV Samsung Crystal de 55 pulgadas figura con un precio anterior de $999.999 y un valor actual de $699.399. La rebaja representa un 30% de descuento y deja al equipo por debajo de los $700.000. Además, la publicación ofrece la posibilidad de pagarlo en 6 cuotas de $159.591.

Con pantalla 4K, buena conectividad, diseño delgado, funciones de seguridad y acceso a contenidos gratuitos, este televisor de Samsung aparece como una alternativa interesante para quienes buscan renovar la experiencia de entretenimiento en casa antes del Mundial 2026.